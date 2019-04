Ratifican detención preventiva de Leyes en el penal San Antonio y se declara preso político







10/04/2019 - 12:59:45

El Juzgado Anticorrupción Segundo del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) determinó hoy rechazar el pedido de cesación a la detención preventiva que tiene alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, en el penal de San Antonio, por el caso Mochilas II y se declaró un preso político al que el MAS le tiene miedo



Los Tiempos.- El fiscal de materia, Ricardo Arellano, explicó que la defensa de Leyes no presentó los argumentos necesarios para revocar la detención preventiva. Dijo también que los riesgos procesales de fuga se mantienen.



"El tiempo del MAS ya está pronto de acabar, el tiempo de la persecución, de la mentira, de la calumnia y del abuso ya está pronto a terminar", dijo Leyes antes de ingresar a su audiencia.



Dijo que no tiene restricciones para hablar con la prensa y que mañana bridará una conferencia para hablar “de muchas cosas”.



"Hay mucho que decir, hay mucho por hablar y creo que Cochabamba y Bolivia tienen derecho a escuchar la versión de un preso político", concluyó la autoridad.



Leyes está recluido en San Antonio desde el 30 de noviembre de 2018 por el caso Mochilas II.



SE DECLARA PRESO POLÍTICO



Opinión.- Al llegar al juzgado, el alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, dijo que es un preso político, pero así siga recluido, perseguido y “aún calumniado” seguirá junto al pueblo, luchando por la democracia para evitar que Bolivia sea igual que Venezuela.



En un contacto con la red ATB, Leyes también anunció que conversará con la prensa a la conclusión de la audiencia y espera hacerlo de manera más extensa este jueves en el penal de San Antonio. Para ese objetivo solicito permiso al juez, sin embargo, aún no se conoce di le concedieron el permiso.



Leyes tiene varios procesos, entre ellos, el caso de la importación de mochilas chinas escolares.