Ministro Arce: Con Bs 100 se puede comprar la canasta familiar







10/04/2019 - 12:56:03

Página Siete.- El ministro de Economía, Luis Arce, afirmó que con un monto de 100 bolivianos se puede comprar los productos de la canasta familiar. El cálculo de la autoridad causó indignación en la oposición.



En un diálogo que sostuvo con el periodista César Galindo en un programa nocturno de la Red Uno, la autoridad hizo una suma del monto que se necesita para adquirir arroz, leche, pan y otros productos que se consumen en la población.



A continuación el diálogo de Arce con Galindo en el set de televisión donde se exhibían un conjunto de productos de primera necesidad.



Luis Arce (LA): Depende qué tipo de arroz a uno le guste, pero ahí está (muestra una bolsa de arroz de cuarto kilo)



César Galindo (CG): Por la economía, un poco más barato, 7 bolivianos, ¿no? Qué más compraría, el pancito que no puede faltar.



LA: La proteína que no puede faltar a las familias, ahí tenemos (muestra una bolsa pequeña de avena)



CG: ¿Qué más?, tenemos leche, azúcar, huevos...



LA: Huevos puede ser...



Mientras colocan los productos en una canasta, Arce dice: "Mire César, haciendo la suma aquí tenemos, 33.80 bolivianos más 7 bolivianos (del arroz), estamos hablando de 40.80 bolivianos, más 9.80 (de la avena), estamos hablando de 50 bolivianos y me debe cambio César...".



CG: ¿Sólo se puede comprar esto?



LA: No se necesita más para la canasta familiar



CG: O probablemente el pan, hay otras necesidades como el papel higiénico, como el detergente, ¡se ha olvidado de la leche...!



LA: Bueno, depende de la familia, yo particularmente no consumo leche...



CG: ¿Usted cree que con 100 bolivianos, con menos de 100 bolivianos se pueden comprar lo básico para la canasta familiar?



LA: Así es



El senador de Unidad Nacional, Arturo Murillo, quien publicó en su cuenta de Twitter el video con el diálogo criticó la postura de Arce en la misma red social.



"Ministro Arce Catacora afirma que con 100 bolivianos se puede comprar la canasta familiar. No compra leche ni papel higiénico... Ministro se burla de la necesidad de los Bolivianos #MinistroLlulla", escribió.