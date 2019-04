TSE rechaza que renuncias y destituciones afectarán la organización de las elecciones







10/04/2019 - 12:50:39

El Día.- Respecto a las sucesivas renuncias de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la presidente de este órgano del Estado, María Eugenia Choque, dijo que las casi 30 renuncias registradas hasta la fecha se deben a la decisión de los exfuncionarios y no así institucional.



Aseguró que estas dimisiones y destituciones no impedirán el desarrollo del cumplimiento del calendario electoral, establecido por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), rumbo a las elecciones generales de octubre.



"Quiero mencionar que toda renuncia es de manera voluntaria. En ese marco señalar que la OEP en general tiene una dinámica propia de agenda de trabajo de cumplimiento de actividades de resultados entonces estamos en pleno trabajo de construcción de nuestro calendario", dijo Choque.



Este martes, ANF publicó que en los últimos seis meses en el TSE se registraron 29 destituciones y dimisiones de personal jerárquico y especializado. La ola de renuncias empezó con el alejamiento del ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni el 1 de octubre del 2018.



La última renuncia fue presentada por la ex funcionaria Consuelo Grigoriú, quien el 21 de marzo dejó la Dirección Nacional de Procesos Electorales.



Al respecto, la titular del TSE indicó que sus instituciones no se realizarán más contrataciones, debido a que se contaría con personal suficiente en el ente electoral.



"También mencionarles que de manera interina se está trabajando, no se ha contratado nuevo personal, se trabaja con gente de mucha experiencia que es parte del proceso y que ha estado al interior de la institución", afirmó Choque en conferencia de prensa la tarde de hoy.