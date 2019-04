Cañeros: El tema del etanol ha sido pura propaganda







10/04/2019 - 12:36:04

Erbol.- La Confederación de Productores Cañeros (Concabol) observa que los anuncios del gobierno en torno a los proyectos de etanol en Bolivia son “pura propaganda”, pues no han tenido repercusiones positivas en el sector “hasta el momento”.



Los directivos cañeros, en conferencia de prensa, hicieron conocer que la empresa estatal YPFB no está comprando la cantidad de etanol que se había comprometido y por tanto no se ven los resultados de estos proyectos.



Según reporte de radio María Auxiliadora de la Red ERBOL, los azucareros se declararon en emergencia, pues dicen que vienen sufriendo una crisis hace varios años, según ellos, por falta de políticas de apoyo e incentivo del Gobierno para mejorar la producción de caña, la comercialización y exportación del azúcar.



“Como productores este año hemos tocado fondo”, lamentó el presidente de la Confederación de Productores Cañeros, Oscar Alberto Arnez, tras la Asamblea Nacional del sector realizada en Montero, capital de la región denominada Norte Integrado, en el departamento de Santa Cruz.



Los azucareros pidieron que el Ejecutivo nacional atienda al sector, en caso contrario, tendrán que asumir medidas de presión para ser escuchados.



Los productores piden que la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, tenga una reunión en la región para tratar la crisis del sector y dieron plazo hasta el 12 de abril, de lo contrario realizaran una marcha y una protesta denominada “tractorazo”.



“El precio del azúcar no ha subido desde hace unos siete años y lo demás ha seguido subiendo, la mano de obra, los insumos”, precisó el directivo.



“Realmente nosotros estamos en situación de emergencia, estamos muy preocupados”, expresó y advirtió que “si siguen las mismas consecuencias el productor cañero va a tener que desaparecer”.



“Sabemos que es un problema del precio mundial pero adoptando medidas conjuntas se podría subsanar y mejorar el tema económico del sector”, sugirió.



“El lunes vamos a tener que salir a una marcha después del 15 de este mes”, advirtió Arnez.



Los empresarios de la caña, entre ellos medianos y pequeños, también indicaron que hay más de cuatro millones de quintales de azúcar en los depósitos de los ingenios y que necesitan la ayuda del gobierno para comercializar y exportar dicho excedente antes de que comience la época de la zafra.