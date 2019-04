Romero al Alto Mando Policial: No queremos saber de cobros por destino





10/04/2019 - 12:34:42

Erbol.- En la posesión del nuevo Alto Mando Policial, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio un mensaje contra la corrupción en la institución del orden y la conminó a que no quiere escuchar de que haya cobros por destinos.



“No queremos saber de quejas de cobros por destino, no queremos saber eso, no puede haber en nuestra institución. Ya no hemos escuchado quejas del Comando nacional hace más de un año atrás, pero en los comandos departamentales todavía se rumorea”, dijo Romero.



Antes el Ministro ya sostuvo que la matriz de la corrupción en la Policía está en los destinos. Recientemente, el exjefe policial de Oruro, coronel Rommel Raña, fue cautelado tras ser acusado de hacer cobros a cambio de destinar a sus subalternos a puestos de control al contrabando.



Romero cuestionó la labor de las inspectorías policiales, porque siendo Ministro no recibe denuncias de estas instancias que deberían hacer los contarles. “Las inspectorías no son decorativas, yo no sé qué hacen las inspectorías en los comandos departamentales”, agregó.



Instó a que se discutan mecanismos de designación de destinos, que dejen de lado la discrecionalidad.



El Ministro señaló que la Policías tiene grandes logros, como los operativos contra los medicamentos falsificados, pero lamentó que por algún “desalmado” que comete irregularidades en la entidad, toda la institución es afectada en su imagen.



Pide arrestar a quienes usen el nombre de autoridades



Romero pidió al Alto Mando que se arreste a las personas que tratan de influir para evitar operativos u otras acciones policiales, usando el nombre de autoridades como el Presidente, Vicepresidente o ministros.



Aseguró que las autoridades nunca pedirán que se interfiera en algún operativo.



Recalcó que se, si algún diputado, dirigente social, militante del MAS o alguien que diga ser su familiar se presenta buscando favorecimientos, que lo arresten.



El Ministro también aclaró que si alguna vez felicita a un policía, eso no quiere decir que lo esté apadrinando. Señaló que si algún uniformado incurre en “barbaridades”, aunque haya sido felicitado en el pasado, no se lo protegerá.