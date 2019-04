FMI empeora pronósticos sobre la economía de Nicaragua: PIB caerá 5 por ciento en 2019







10/04/2019 - 12:24:42

La Prensa.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó este martes que el Producto Interno Bruto de Nicaragua caerá este año más de lo previsto en octubre pasado, con lo que se convertirá en la segunda economía de mayor contracción en América Latina, superando solo a Venezuela, que se derrumbará un 25 por ciento.



La economía de Nicaragua se contraerá cinco por ciento en 2019 y en el 2020 al menos 0.2 por ciento, indicó el FMI en la actualización de sus proyecciones mundiales de cara al inicio de la reunión de primavera en conjunto con el Banco Mundial.



En octubre del año pasado, el Fondo Monetario había estimado que tras caer en 2018 y 2019, el Producto Interno Bruto en el 2020 iba a retornar al crecimiento con 2.5 por ciento. Las nuevas proyecciones apuntan ahora a que habrá crecimiento hasta 2024.



La contracción de la economía comenzó en 2018, cuando en abril de ese año estalló una de las peores crisis políticas que ha sufrido el país en la última década, la cual le ha costado la vida a más de 325 nicaragüenses asesinados por la Policía y fuerzas de choque de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.



A finales de octubre del año pasado, una delegación del Fondo que visitó Nicaragua en su comunicado de cierre instó al Gobierno a restablecer la confianza del sector privado, dado que esto era esencial “para promover la recuperación económica y compensar los efectos sobre la pobreza”.



No obstante, hasta ahora el régimen continúa distanciado del sector privado y aunque regresó a la mesa de negociación se niega a abordar temas esenciales para superar la crisis, como es el retorno de la democracia, la institucionalidad y la justicia.



El Banco Central de Nicaragua (BCN) estima que la economía cayó 3.8 por ciento el año pasado, ligeramente menor a las proyecciones del FMI. Y aunque el Banco no ha anunciado las metas de este año, el Gobierno en el Presupuesto General de la República cifró en -1 por ciento la contracción para este año.



El presidente del BCN, Ovidio Reyes, reapareció ayer en la Asamblea Nacional, donde presentó su informe anual, pero omitió las proyecciones para este año. Tampoco los diputados se lo preguntaron, en una sesión en que la prensa nacional no tiene acceso a su persona. No obstante, Reyes admitió que la crisis tiene a varios sectores sumergidos en una profunda depresión económica.



Dimensión de crisis es grave



El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, afirmó que las estimaciones del FMI están en línea con las previsiones de Funides, que cree que la economía caerá entre 7 y 11 por ciento, dependiendo del grado que se profundice la actual crisis política.



A criterio de Chamorro, si bien la estimación del 5 por ciento es conservadora, “muestra la dimensión de la crisis económica que estamos viviendo” ante la falta de un acuerdo político.



“Si se da un acuerdo político se empezaría a revertir la tendencia negativa en la economía, en las inversiones privadas, en todos los ámbitos”, enfatizó, al tiempo que señaló que cualquiera de las previsiones que se cumplan, la del FMI o la de Funides, la caída de la economía es muy radical.



De hecho, el economista y docente universitario Luis Murillo considera que los pronósticos del FMI pueden ser peores, dado a que la nueva estimación no incluye el efecto de la reforma fiscal y del Seguro Social, “que son dos medidas que tendrán un fuerte impacto en la economía”.



“Ahí me imagino que tampoco tomaron en cuenta que la economía del país se va a ir deteriorando si no se llega a un acuerdo político, que es el origen de la recesión económica que vive el país”, agregó.



Aunque el Banco Central aún no actualiza la mayoría de indicadores económicos del primer trimestre del 2019, los primeros indicios apuntan a que la situación parece agravarse. Las importaciones en enero cayeron un 25.3 por ciento, dejando todos los saldos en negativos, desde las importaciones de consumo de productos no duraderos, así como la compra de maquinarias, vehículos, electrodomésticos, entre otros.



Economía habrá perdido 1,200 millones de dólares



El economista Alejandro Aráuz cree que las previsiones del FMI se acercan a las estimaciones que ha realizado, que sitúan la contracción en 5.2 por ciento.



De concretarse las proyecciones, Aráuz señala que la economía entre 2018 y 2019 habrá perdido 1,200 millones de dólares con respecto a 2017. “Los efectos se apreciarán con la reducción o paralización total de las inversiones privadas y estatales, así como el ahorro nacional”, añadió.



Todas estas previsiones se traducirán en más desempleo. A criterio de Aráuz, el desempleo acumulado se acercará los 800 mil al término de 2019, “lo que provoca menos ingresos, reducción de la demanda, del consumo y mayor crecimiento de la economía informal, migraciones, desplazamiento social y extensión de la pobreza”.



Además, según Aráuz, la testarudez de Ortega de continuar con la reforma tributaria y el ajuste a la seguridad social provocarán que sus ingresos tributarios caigan en 96.4 millones de dólares.



Esto los obligará a buscar financiamiento externo a través de la emisión de deuda pública. “Es decir, la política económica estaría soportada con los instrumentos de 2018: contracción de la demanda y política monetaria activa para ejercer control de la demanda interna, incluyendo las importaciones, que se traducirá en desabastecimiento de productos muy sensibles con las medicinas”, describe.

Obligados a otra reforma



Ante el posible fracaso de la reforma a la seguridad social por la actual recesión económica, el economista Alejandro Aráuz considera que este año el régimen de Daniel Ortega se verá obligado a aplicar otra reforma de este tipo, que “en el fondo consistiría en alargar la edad de retiro y otras para reducir el flujo de pensiones futuras”.



El problema, según Aráuz, es que la actual crisis económica provocará que sigan cayendo los niveles de ingresos de los hogares y los márgenes de ganancias de las empresas y unidades económicas se contraigan.