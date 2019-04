Justicia peruana ordena detención de expresidente Kuzcinky







10/04/2019 - 12:18:23

Perú.- El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Perú ordenó la detención preliminar del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por 10 días en el marco de la investigación en su contra por presunto lavado de activos en agravio del Estado en el marco del caso Odebrecht.



Con la medida, la justicia peruana podrá realizar allanamientos e incautaciones en su oficina y hogar. Pesquitas que permitirán al fiscal especial, José Domingo Pérez, poder avanzar en la investigación sobre la constructora brasileña.



PPK: ME PARECE RIDÍCULO



EL Comercio.- El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) calificó este miércoles como "ridícula" la orden de detención preliminar de diez días dictada en su contra por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht.



El mandatario aseguró, en declaraciones al programa "Panorama", que conoció de la medida aprobada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria a través de una llamada del periodista y evitó pronunciarse al respecto.



“Yo no doy mi opinión por este momento. Me parece ridículo”, dijo escuetamente el ex jefe de Estado.



En una conversación posterior también Panorama, Pedro Pablo Kuczynski señaló que la decisión judicial "no tiene sustento" y enfatizó que cuando acudió a la Fiscalía lo explicó todo.



"No voy a hablar de todo esto, he estado un montón de veces en la Fiscalía, expliqué todo, los funcionarios de Odebrecht lo han explicado a la saciedad. Aquí no hay absolutamente nada", enfatizó.



El ex mandatario no respondió cuando el periodista que consultó si se iba a allanar a la orden de detención.