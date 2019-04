EEUU se apresta a enfrentar una bomba ciclónica de primavera







A un mes de que la peor tormenta invernal en más de medio siglo azotase la zona estadounidense de las Montañas Rocosas y del Medio Oeste, varios estados se aprestan para otra "bomba ciclónica" que desde este miércoles podría causar nuevas inundaciones y poderosas nevadas.



Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), luego de temperaturas "casi récord" este martes en Colorado, Utah y estados vecinos, con máximas de 26 grados centígrados, el miércoles bajarán hasta los 4 grados.



Además se prevén "peligrosas condiciones" y un "clima turbulento", con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, fuertes nevadas y descenso de la presión atmosférica durante las siguientes 48 horas.



De hecho, el NWS advirtió que la nueva tormenta "bordeará en intensidad" a la bomba ciclónica que paralizó a una amplia zona del país el 13 marzo y días siguientes, por lo que, buena parte de Colorado ya está en "alerta meteorológica".



Y aunque la acumulación de nieve no llegará al nivel que tuvo el mes pasado, establecerá un nivel sin precedentes para una nevada en abril en las praderas del este de Colorado y posiblemente también en Nebraska y en Iowa, según el NWS.



Por eso, el Departamento de Transporte de Colorado pidió que los conductores eviten viajar por las carreteras, tanto en las praderas como en las montañas, para evitar situaciones como las de marzo pasado que, aunque sin lamentar muertes, llevaron a un choque de cien vehículos en el norte del estado y a decenas de conductores atrapados en sus carros durante horas.



Pedidos similares se emitieron en Utah y en Wyoming, donde, como en los otros estados, ya se avisó de la cancelación de clases y de eventos comunitarios debido a la tormenta.



"Esta es la época del año en la que nuestro clima es una montaña rusa. Pasar de 26 grados centígrados un día a una tormenta de nieve al siguiente no es fuera de lo ordinario", indicó Russ Schumacher, climatólogo en jefe de Colorado, en un comunicado. Lo inusual, dijo, es "ver dos bombas ciclónicas consecutivas".



A nivel regional, la tormenta podría causar inundaciones desde Idaho y en Montana hasta Minesota, con la mayor posibilidad de inundaciones en Nebraska y en Iowa, los dos estados más afectados por la tormenta de marzo y que aún no se han recuperado de ese desastre natural.



Y una vez que pase la tormenta, las inundaciones en el sistema del río Misuri durarán un mes, según el NWS, "exacerbando" la difícil situación que ya enfrentan los residentes de Nebraska y Iowa, donde centenares de kilómetros de carreteras aún permanecen cerrados.



"Tómense el tiempo para prepararse para severas condiciones invernales antes de que llegue esta tormenta, que producirá alocadas cantidades de nieve", urgió en un comunicado el NWS en Dakota del Sur sobre la "bomba ciclónica", combinación de baja presión, aire frío y húmedo, nevada y fuertes vientos.



La tormenta invernal de marzo pasado dejó una cifra de al menos cuatro víctimas mortales, miles de personas evacuadas y numerosos daños en infraestructuras.