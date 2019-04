Benjamin Netanyahu prometió formar un nuevo gobierno tras las reñidas elecciones en Israel







10/04/2019 - 11:31:07

Infobae.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró este miércoles los resultados de las elecciones en su país que le permitirán acceder a otro mandato y prometió formar "rápidamente" un nuevo gobierno, luego de que todos las fuerzas conservadoras del país declararan su apoyo al mandatario.



El partido de Netanyahu, el conservador Likud, registró un empate técnico con la fuerza opositora Kahol Lavan, de centroizquierda. Ambos obtuvieron 35 bancas en el Knesset, el parlamento israelí.



Pero a pesar de las tablas, el Likud está mejor posicionado para formar una coalición con otros partidos conservadores y prácticamente se ha convertido en el ganador de la noche, como indicó Haaretz, permitiendo a Netanyahu alcanzar un nuevo mandato de cuatro año como primer ministro.



"Los amamos", dijo Netanyahu a los simpatizantes del Likud reunidos para su discurso de victoria. "Esta es una noche de gran victoria. Trabajo día y noche por ustedes, por el país, por nuestra tierra. Lograron un enorme logro frente a la prensa sesgada y condiciones imposibles", indicó.



"La coalición de de derecha seguirá guiando a Israel durante los próximos cuatro años", señaló, agregando que formará el nuevo gobierno "rápidamente". El Likud y sus aliados mantienen actualmente una ventaja de diez escaños con respecto a los partidos de izquierda.



El líder de Kahol Lavan, el ex militar Benny Gantz, reconoció que "el cielo parecía nublado" pero prometió seguir representando al "millón de personas que nos eligieron como algo diferente".



Con el 97% del conteo el Likud había obtenido el 26,27% de los votos, su mejor desempeño desde 2003, mientras que el Kahol Lavan logró el 25,94%, de acuerdo al Times of Israel.



Una vez que haya resultados confirmados se abrirá en los próximos días un período de intensas negociaciones para formar un gobierno de coalición.



Depende del presidente Reuven Rivlin considerar, a la luz de las recomendaciones de los partidos de la Knesset, qué partido designará para tratar de formar el gobierno.



Al respecto, se espera que todos los partidos conservadores de Israel recomiendan a Rivlin que Netanyahu y el Likud formen el nuevo gobierno, reportó el Times of Israel.



Netanyahu acumula 13 años en el cargo de primer ministro y ha insistido durante la campaña que que nadie está mejor capacitado que él mismo para garantizar la seguridad y la prosperidad del país.