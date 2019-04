Las fotos que desataron nuevo rumores sobre el tratamiento de cambio de género de Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt







10/04/2019 - 10:13:38

Infobae.- Angelina Jolie asistió hace unos días a la presentación mundial del filme de Disney, "Dumbo", junto a sus hijos Knox Leon, Zahara Marley, Vivienne Marcheline y Shiloh Nouvel, quien acaparó titulares en la prensa.



Y es que resurgió la información de que la pequeña de 12 años desea ser varón, y que ya inició un tratamiento hormonal en una clínica de Santa Bárbara, California, para lograr su cometido.





Según las versiones, Shiloh ha asistido al Centro de Cirugía Younique con apoyo de su madre, quien a diferencia de Brad Pitt, sí desea pagar por el tratamiento.



Medios mexicanos como la revista Quién recordaron que la imagen masculina de la niña ha sido noticia desde que tenía tres años.



"Le gusta vestirse como niño. Ella quiere ser niño. Entonces le tuvimos que cortar el cabello. Le gusta usar todo de niño. Ella piensa que es uno más de sus hermanos", dijo Angelina a la revista Vanity Fair hace nueve años.



En una entrevista con Oprah Winfrey, Brad Pitt ya había comentado que Shiloh quería que la llamaran John o Peter. "Cuando le preguntamos "Shi, ¿quieres…?, ella responde "John. Soy John". Creo que es una de esas cosas que les parecen lindas a los padres y muy desagradables a otras personas".



La noticia sobre el cambio de sexo de la hija de la pareja surgió desde junio de 2017, cuando se comentó que deseaba que su cuerpo no se desarrollara como el de una adolescente y que ya había comenzado a tomar hormonas.





Junto a Jaden, hijo del reconocido actor Will Smith y Jada Pinkett-Smith, y el pequeño hijo de Adele, Shiloh forma parte de la lista de hijos de famosos que desafían los estereotipos de género, pues desde pequeña se sentía más cómoda usando el pelo corto y con ropa masculina.





Quizá la identidad de género de su hija sea un tema que pueda unir a Angelina Jolie y Brad Pitt, quienes se casaron en el 2014, a pedido de sus seis hijos, pero dos años más tarde anunciaron su separación.



La pareja mantuvo una relación durante 12 años que inició durante el rodaje de la película Mr. and Mrs. Smith en el 2004, cuando el actor todavía estaba casado con la actriz Jennifer Aniston de quien se divorció en el 2005.



Tienen tres niñas y tres varones de 16 años o menos, de los cuales Jolie busca la custodia exclusiva, en un proceso legal que ha durado años porque no pueden llegar a un acuerdo.