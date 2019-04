Sebastián Yatra anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Fantasía





10/04/2019 - 09:43:11

Perú21.- El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera musical y quiere consolidarlo con el lanzamiento de su nuevo álbum llamado “Fantasía”.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Un año” y “Robarte un beso” anunció que su nuevo álbum “Fantasía” estrenará este viernes 12 de abril.



“¡Buenos días desde Madrid! Este viernes sale mi nuevo álbum ‘Fantasía’, y nos acabamos de enterar que está sold out nuestro primer concierto en el Auditorio Nacional en México ¡Gracias!” , escribió Yatra como leyenda de un video donde él aparece.



La nueva producción del colombiano incluirá las canciones “En guerra”, “Atado entre tus manos”, “Un año” y “Vuelve”, temas realizados junto a los intérpretes Camilo, Tommy Torres, Reik y Beret.



Además, el álbum incluye la canción “Cristina”, cuyo videoclip fue protagonizado por la cantante argentina, Tini Stoessel, quien si bien canta solo al final del tema, tiene una participación importante a lo largo del clip.



Con esta producción, Sebastián Yatra busca “materializar su sueño de colocar baladas pop en el tope de las listas musicales”, según anunció él mismo mediante un comunicado emitido a la prensa.





