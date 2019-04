Encuentran 4 abejas vivas en el ojo de una mujer







10/04/2019 - 09:07:36

BBC.- Los médicos encontraron cuatro pequeñas abejas sudoríparas viviendo dentro del ojo de una mujer taiwanesa.



Es la primera vez que un incidente de este tipo ocurre en la isla.



La mujer de 28 años, identificada tan solo como la señora He, estaba arrancando malezas cuando los insectos volaron dentro de sus ojos.



El doctor Hong Chi Ting, del Hospital Universitario de Fooyin, dijo a la BBC que se quedó "en estado de shock" al ver los insectos, que medían cuatro milímetros de longitud.



La señora He ha sido dado de alta y se espera que se recupere por completo.





Las abejas sudoríparas, también conocidas como Halictidae, se sienten atraídas por el sudor, por lo que veces aterrizan en las personas para embeberse de su transpiración.



Según la Sociedad Entomológica de Kansas, también les gusta beber las lágrimas de las personas, debido a su alto contenido en proteínas.





La señora He estaba arrancando malezas alrededor de las tumbas de sus familiares cuando los insectos volaron en su ojo izquierdo.



Estaba visitando el cementerio como parte del festival chino Qingming, que se celebra limpiando las tumbas de los seres queridos.



Al notar una ráfaga de viento sobre sus ojos asumió que había entrado algo de tierra, dijo a los periodistas.



Pero horas más tarde sus ojos aún estaban hinchados y doloridos, lo que la llevó a buscar ayuda médica.



El doctor Hong Chi Ting explica que la señora He no podía cerrar los ojos por completo.



"Miré con un microscopio y vi algo negro que parecía una pata de insecto", dice.



"Agarré la pierna y muy lentamente saqué una abeja. Luego vi otra, y otra y otra. Las abejas estaban intactas y todas estaban vivas".





El doctor Hong explica que tal vez una ráfaga de viento impulsara a las abejas dentro del ojo y quedaran atrapadas dentro.



"Estas abejas no suelen atacar a las personas, pero les gusta beber sudor, de ahí su nombre", dijo.



El doctor Hong añade que la señora He tuvo suerte de no frotarse los ojos mientras las abejas estaban dentro.



"Afortunadamente usa lentes de contacto así que no se frotó los ojos por miedo a romperlas. Si lo hubiese hecho, las abejas podrían haber producido veneno y habría quedado ciega".



¿Y qué ha pasado con las abejas?



"Todavía están vivas. Las hemos mandado a otra organización para ser estudiadas", explica el doctor Hong.



"Es la primera vez que vemos algo como esto en Taiwán".