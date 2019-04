Otro apagón deja a oscuras a varias ciudades de Venezuela







10/04/2019 - 07:44:34

VOA.- Un nuevo corte de electricidad dejó a oscuras la noche del martes zonas de la capital y al menos 18 de los 23 estados de Venezuela, remecido desde principios de marzo por las fallas del sistema eléctrico y sometido a un plan de racionamiento ordenado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para poner fin a la crisis.



La Voz de América constató que el apagón se registró al filo de la 23:30 (hora local). La agencia de prensa AP informó que el servicio eléctrico en Caracas y otras ciudades del centro y occidente del país se reanudó casi una hora y media después, en la madrugada del miércoles.



El medio dijo que la gente gritaba y tocaba cacerolas en las ventanas de sus apartamentos luego del apagón.



La alcaldesa Erika Farías, del municipio Libertador de Caracas y del lado de Maduro reportó el apagón en su cuenta en Twitter.



¡Buenas noches!A esta hora se reporta una nueva afectación en el servicio eléctrico, no solamente en Caracas, sino también en diversas regiones del país.El primer llamado a mantener la calma, NERVIOS DE ACERO. @NicolasMaduro #10Abr

— Erika Farías Peña (@ErikaPSUV) April 10, 2019



Horas después, la propia Farías publicó videos para anunciar que el servicio se reanudó "parcialmente" en Caracas.



2:12 am - Ya se ha restablecido de manera parcial el servicio eléctrico en nuestras 22 parroquias, seguimos trabajando por la recuperación total.CARACAS ESTÁ EN PAZ @NicolasMaduro #10Abr pic.twitter.com/DmYEHPKzHE

— Erika Farías Peña (@ErikaPSUV) April 10, 2019



Medios locales y ciudadanos reportaron en redes sociales que no había luz en el centro y el oeste de la ciudad y en estados como Zulia, Carabobo, Aragua, Lara, Cojedes y Nueva Esparta.



Los apagones que comenzaron en marzo incluyeron uno de cinco días y otro de tres días, que generaron más malestar en la población que ya padecía la carencia de alimentos y medicamentos. Los cortes eléctricos afectaron incluso a pacientes en hospitales.



La semana pasada, el gobierno divulgó un "Plan de Administración de Cargas" de electricidad o cortes programados, que no incluyó a la capital ni a los estados Vargas y Delta Amacuro.



Maduro sostiene que los apagones son parte de un supuesto plan de sabotajes organizados por el presidente encargado Juan Guaidó, -a quien tilda de títere de Estados Unidos-, para derrocarlo.



Guaidó y la oposición indican que el colapso eléctrico se debe a la corrupción, falta de mantenimiento e inversión en el sistema y a la mala administración del gobierno en disputa.



Las termoeléctricas sólo operan al 10% de su capacidad, según cifras de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines.



Para este miércoles Guaidó ha convocado marchas populares que buscan poner más presión a Maduro y avanzar en su agenda de tres puntos que incluye lo que denominan "cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres".