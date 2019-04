El Pentágono firma contratos por casi 1.000 millones de dólares para construir el muro fronterizo con México







10/04/2019 - 07:41:51

RT.- El Departamento de Defensa de EE.UU. ha firmado contratos para la construcción de secciones del muro en la frontera nacional con México con dos empresas privadas estadounidenses. Según el comunicado divulgado este martes en la página web del Departamento, el monto total de dos contratos asciende a 976 millones de dólares.



El primero de los contratos —por 789 millones de dólares— fue suscrito por el Pentágono con la empresa SLSCO Ltd, con sede en el estado de Texas. Esta compañía se dedicará a la construcción del muro fronterizo en Santa Teresa (estado de Nuevo México). Se estima que las obras finalizarán el 1 de octubre de 2020.



El segundo contrato fue firmado con la empresa Barnard Construction Co. Inc. del estado de Montana por un monto de 187 millones de dólares. "El trabajo se realizará en Yuma, Arizona, con una fecha de finalización estimada del 30 de septiembre de 2020", detallaron desde el Pentágono.



El dinero asignado a estas obras representa dos tercios del total de 1.400 millones de dólares aprobado por los legisladores estadounidenses para el levantamiento del muro fronterizo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió en su campaña electoral. En febrero, al no conseguir los 5.700 millones de dólares solicitados para este objetivo, el mandatario declaró la emergencia nacional.



El pasado viernes, la Cámara de Representantes de EE.UU., contralada por los demócratas, presentó una demanda contra Trump alegando que esta medida utilizada por el presidente para movilizar recursos para la construcción del muro es inconstitucional.