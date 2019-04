WikiLeaks afirma haber descubierto una operación de espionaje contra Assange destinada a lograr su extraditación







10/04/2019 - 07:37:18

RT.- El portal de filtraciones WikiLeaks ha afirmado que descubrió una vasta operación de espionaje en contra de su fundador, Julian Assange, diseñada para lograr que el activista sea extraditado.



Calificando el hallazgo como "nuevo e inesperado", el editor en jefe del portal, Kristinn Hrafnsson, asevera que la operación es "extensa" y fue conducida "a lo interno de la Embajada ecuatoriana" en Londres (Reino Unido).



"Cámaras de seguridad fueron usadas para monitorear cada movimiento [de Assange] y cada una de sus reuniones con visitantes", aseguró Hrafnsson, precisando que la operación también involucró la grabación de audio y la toma de fotografías dentro del recinto.



"Desde que Lenín Moreno tomó el poder, Julian Assange ha estado viviendo en una especie de "Show de Truman"", indicó el editor en jefe de WikiLeaks, en referencia a la popular película en la que un individuo en específico —Truman Burbank— es monitoreado por completo las 24 horas del día.



En palabras de Hrafnsson, esto se traduce en una "invasión total" de la privacidad de Assange, ciudadano ecuatoriano de origen australiano, algo que "ni los prisioneros deben sobrellevar". El excónsul ecuatoriano en Londres, Fidel Narváez, aseveró por su parte que "Ecuador ya no está protegiendo a Julian Assange".



Extorsión



WikiLeaks denuncia que los archivos de audio, video y fotografías de las examinaciones médicas y reuniones de Assange, así como fotocopias de las notas del abogado del activista tomadas clandestinamente dentro de la Embajada, de alguna forma emergieron en España y fueron utilizados por un grupo que intentó extorsionar al portal de filtraciones por tres millones de euros.



De acuerdo con Hrafnsson, WikiLeaks se dirigió a las autoridades en el país europeo con pruebas de esta millonaria solicitud, y la Justicia española ha tomado el asunto y lo está tratando como "un serio caso extorsión".



Con destino a EE.UU.



El periodista islandés precisa que el material fue almacenado y "muy probablemente" compartido con la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.



Hrafnsson recuerda que el año pasado fueron reveladas acusaciones secretas contra Assange por el Departamento de Justicia estadounidense, y afirma que una orden de extradición se encuentra a la espera de ser enviada a Londres al momento en que el activista abandone la misión diplomática.



El director del portal afirma creer que la única razón por la que Quito no ha expulsado a Assange es que WikiLeaks logró enterarse de las operaciones secretas y divulgarlas.



Gobierno de Moreno



El anuncio surge luego de que el Gobierno de Ecuador afirmara que se "reserva el derecho" de investigar a Assange, que durante años ha permanecido en la sede diplomática ecuatoriana en la capital británica.



La semana pasada, WikiLeaks aseguró que el Gobierno de Lenín Moreno pretende expulsar a Assange de la Embajada en "horas o días", para que posteriormente sea arrestado por las autoridades británicas.



La afirmación surgió poco después de que Quito denunciara a WikiLeaks ante la ONU por la filtración de documentos sobre supuestas actividades corruptas de Moreno y su familia.



Según Narvaez, el Gobierno de Moreno, como pretexto creíble para una extraditación, está promoviendo la idea de que Assange ha "hackeado" el teléfono del presidente Moreno, a pesar de no tener evidencia al respecto y ante el hecho de que el periodista no tiene acceso a Internet.