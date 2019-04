Wilstermann va por la proeza ante Boca Juniors en La Bombonera







10/04/2019 - 07:34:37

Los Tiempos.- Wilstermann jugará esta noche (20:30 HB) una carta brava y quizás su última chance de seguir en carrera en la Copa Libertadores de América, cuando visite a Boca Juniors en el estadio La Bombonera, por la cuarta jornada del grupo G, en el que los aviadores se encuentran en el último lugar.



Más allá de cómo llegan los dos planteles al encuentro (Boca cayó ante Atlético Paranaense 3-0 y el Rojo igualó 2-2 de visita con Deportes Tolima), los puntos en juego esta noche pueden clarificar la situación de las dos instituciones.



Por el lado de Boca Juniors, el cuadro bonaerense, dirigido por Gustavo Alfaro, culminó la Superliga argentina en el tercer lugar, siendo un fracaso para el xeneize, ya que buscaban el tricampeonato.



A ello se suma la presión que tiene de ganar la actual Copa Libertadores, mucho más porque cayó en la final de 2018 ante su rival de siempre: River Plate.



Para este lance, Alfaro pondrá a su mejor elemento en cancha, excepto por el colombiano Jorman Campuzano.



Además, el técnico argentino prevé dejar en la banca al atacante Mauro Zárate, ya que el emblemático Carlos Tévez ocupará su puesto.



Mientras, el cuadro aviador llegó el lunes a Buenos Aires y ayer cerró prácticas en los predios de Lanús (sur de Buenos Aires) y determinó no hacer el reconocimiento del estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.



Las bajas del meta Hugo Suárez (expulsión) y del zaguero Edward Zenteno (lesión) marcan a la delegación valluna para este cotejo. El DT Miguel Ángel Portugal también se encuentra expulsado, razón por la que no podrá dirigir esta noche. Su lugar será cubierto por Vladimir Soria (ayudante de campo).



Para suplir las bajas en el plantel, el portero Osbaldo Nova irá en lugar de Suárez a la banca de suplentes (el titular es Arnaldo Giménez), mientras que Ronny Montero hará dupla con Alex Da Silva en la zaga central.



La principal figura en el aviador será el argentino Cristian “Pochi” Chávez, con pasado en Boca Juniors y que indicó a los medios argentinos que, si hace un gol esta noche, no lo celebrará por el respeto que le tiene al xeneize.