Claure-Salinas: El VAR los une o los aleja más

10/04/2019 - 07:32:29

La Razón.- César Salinas —y compañía— y Marcelo Claure son como el agua y el aceite: ¿será que la implementación del VAR en Bolivia, que persiguen ambos, logra el milagro de unirlos con ese fin por el fútbol nacional? ¿O, en cambio, los distancia más?



El expresidente de The Strongest y el titular de BAISA SRL, la empresa que administra al Bolívar, al margen de ser rivales por los colores que cada uno defiende en la contienda deportiva del tradicional clásico, políticamente están enfrentados —con fuertes acusaciones de por medio— desde el proceso eleccionario en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que derivó en la elección de Salinas venciendo a Guido Loayza, titular de la Academia y mano derecha de Claure.



Casi un año después de la asunción de Salinas al frente de la FBF, Claure se animó a lanzar una oferta a través del medio que tradicionalmente utiliza para dar las noticias de su club, la red social Twitter: su disposición a pagar la implementación del asistente de videoabitraje (VAR) en el fútbol nacional, ligada a sus reclamos por los supuestos malos arbitrajes en el país.



La respuesta no se dejó esperar: por la misma vía de Twitter, Salinas le aceptó y a la vez agradeció su desprendimiento.



Comenzó entonces un acercamiento en apariencia amistoso, inimaginable antes de ese cruce de mensajes que tuvieron en la red social, tras las diferencias anteriores. El titular de BAISA SRL incluso nominó como su representante y delegado para el asunto a Dardo Gómez, ligado a esa empresa.



Sin embargo, y en clara demostración de que las heridas del pasado no han cerrado para nada, a partir de ahí desde ambos frentes no han dejado de lanzarse dardos con motivo del VAR.



En un intento porque los mensajes de Claure pasen a ser un compromiso ante los clubes, la FBF le envió al empresario una carta —la primera—, con una invitación para que llegue al país (desde Tokio, Japón, donde radica) y en el Consejo de la División Profesional “formalice” su oferta.



Marcelo Claure no respondió. Entonces surgió una suerte de desconfianza al interior de la federación expresada en Facebook por el director general ejecutivo de la FBF, Freddy Téllez: “En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso”.



La FBF optó por enviar una segunda carta y, como el silencio se mantuvo, publicó una tercera en medios escritos del país, entre ellos La Razón. El tenor de ambas claramente tiene que ver con un pedido para hacer formal la oferta.



Por fin, Claure respondió el lunes por la noche lamentando no poder asistir a la reunión del martes 16 de abril porque, debido a sus ocupaciones, le es imposible viajar desde Tokio hasta Santa Cruz para esa fecha; sin embargo, reiteró su compromiso.



Pero igualmente utilizó su artillería dirigida a Salinas: “También te pido que dejes de gastar dinero, que pertenece a los Clubes, pagando por páginas enteras en los periódicos para escribirme cartas. Tienes mi teléfono, WhatsApp y email. Este dinero puedes usar para fomentar el deporte en las categorías inferiores”.



Según Téllez, que ayer reapareció en Facebook, “las redes no son medios oficiales para asumir compromisos serios” y en declaraciones al programa Futbolmanía, hechas desde Río de Janeiro, donde acompaña a Salinas a una reunión ejecutiva de la Conmebol, afirmó que “si alguien quiere hacer una donación debe hacerlo por conducto regular”, que en el caso del VAR es la Federación Boliviana de Fútbol, “pero aquí hasta ahora no ha llegado ninguna carta”.