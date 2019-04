Las cinco claves de Nacional Potosí







10/04/2019 - 07:30:01

El Diario.- Nacional Potosí es el equipo sensación del fútbol boliviano, con 37 unidades, lidera la tabla de posiciones del torneo Apertura. Las opciones para salir campeón por primera vez en 77 años están cerca, pero no es casualidad que el equipo dirigido por el entrenador Alberto Illanes se mantenga en la cima.



Las virtudes son muchas, pero hay cinco movimientos tácticos que resaltó el entrenador paceño Sergio Apaza, de lo que habitualmente plasma Nacional Potosí en los partidos. Para Apaza la primera virtud es “contar con un modelo de Juego definido, un fútbol elaborado, salen tocando y llegan tocando”, señaló.



De local mostró paciencia en el momento de enfrentar a clubes que buscaron defenderse cerca del portero. “La segunda virtud es que crean situaciones de gol sin desesperarse, tocan conceptualmente hasta lograr un espacio entre líneas”, dijo Apaza. Es decir, que no necesitan saltar líneas para facilitar el trabajo de los rivales.



La tercera virtud: “Juegan en bloque, en defensa como en ataque”, afirmó el entrenador paceño. En varios partidos se notó que es difícil convertirle goles a Nacional Potosí, de hecho es el equipo con la valla menos vencida, con 13 tantos recibidos. Sin duda la manera de defender, casi siempre en bloque ordenado, esto hizo que el equipo de Illanes logré más triunfos.



El cuarto movimiento clave que dio a conocer Apaza del cuadro potosino fue que “achican bien los espacios y de manera bien coordinada”.



La dupla defensiva compuesta por Víctor Galaín y Luis Torrico maneja la defensa para dar la orden en el momento de achicar dependiendo de la jugada.



Por último, la quinta clave que eligió Apaza fue que “repliegan de acuerdo a la velocidad del ataque rival”.



La solidaridad se refleja en esta quinta clave del equipo puntero, porque no solo Harold Reina, Vladimir Castellón, Bruno Pascua y el uruguayo Nicolás Royón se encargan de convertir goles, también bajan constantemente para evitar dejar solos a sus compañeros. Nacional Potosí está por buen camino, pero todavía falta para alcanzar el título, pero marca diferencia.