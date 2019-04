Presidente del TCP dice que no está en sus manos la renuncia del magistrado Ceballos





10/04/2019 - 07:20:19

La Razón.- El magistrado Orlando Ceballos retornó a sus labores y ni el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, ni la sala plena del control constitucional puede obligarlo a dimitir por la denuncia de violencia intrafamiliar que pesa en su contra. Esa decisión debe ser personal.



Flores ofreció una conferencia de prensa este martes para hacer conocer una posición sobre la cada vez mayor presión para que Ceballos deje el cargo por haber sido denunciado por su esposa de violencia intrafamiliar, aunque posteriormente retiró la denuncia aduciendo que solo fue un problema común de un matrimonio.



“No tengo atribuciones, no tenemos atribuciones para exigir la renuncia de esta autoridad”, explicó en reiteradas ocasiones ante la consulta insistente de los periodista respecto a las acciones a tomarse frente a la denuncia que pesa contra su colega y la imagen que se da a la población.



Para Flores la decisión de renuncia de Ceballos es personal. Las asambleístas del oficialismo y la oposición coincidieron este martes en rechazar que el “magistrado golpeador” retorne a sus funciones y advirtieron con instaurar un juicio de responsabilidades de no dar curso a su exigencia.



El presidente de Diputados, Víctor Borda, también se sumó a las voces de dimisión, en tanto que el ministro de Justicia, Héctor Arce, se pronunció en pasados días porque el acusado pida licencia a su cargo.



Ceballos gozada de una licencia sin goce de haberes, pero comunicó a la sala plena que volvería a sus funciones después de resolver el problemas que enfrentaba.