Exjefes de la FAB serán llamados a declarar por el caso Uelicn







10/04/2019 - 07:19:17

El Deber.- La Fiscalía confirmó que eran los jefes militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) quienes recomendaban la contratación de la empresa que haría mantenimiento de las aeronaves y, por esa razón, serán convocados altos oficiales de esa institución castrense.



“Se cumplieron todas las formalidades que establece la norma, como ser el tema de la inspección técnica a cargo de las empresas proponentes; y a la vez la unidad solicitante, las fuerzas de tarea conjunta, Diablos Rojos y Diablos Negros. Yo me basaba sobre el informe técnico que llegaba de ellos. La comisión de calificación realizaba un informe, en base a eso se recomendaba la adjudicación o declaración de desierta”, dijo Vivian Flores en su declaración oficial a la que accedió EL DEBER.



La excoordinadora reveló que fueron cinco personas las que se constituyeron como “comisión de calificación”, tres funcionarios de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), Jorge G.T, Álvaro S.F y Heydy L.B. También dos jefes militares: Carlos D.G.S. y Germán L.A., quienes recomendaron la contratación de la empresa Horizontal de Aviación SAS Colombiana, que luego abriría una filial en el país, denominada Horizontal Bolivia SRL, para cumplir con las normas internas.



“Como cada dos años hay cambio de comandante. Estás especificaciones técnicas son modificadas en función a las necesidades y revisiones realizadas por cada comandante”, señaló cuando le preguntaron cómo se concretó la contratación de las empresas.



En la Fiscalía desconocen cuántos militares vendrán a declarar por este tema, porque recién están sacando los datos de qué jefes militares estuvieron vinculados al caso. Para hoy, se tiene prevista la declaración de Daniela C.V.



El Ministerio



Pese a que Flores dijo que se cumplió todos los pasos legales y que fueron sometidos a auditorías de confiabilidad cada año, el informe del Ministerio de Gobierno señala que todos los documentos estaban desordenados. “De la revisión preliminar existe documentación desorganizada y el contrato, así como su protocolización, incluyen a una empresa que no fue calificada a tiempo de las evaluaciones previas a las adjudicaciones. El argumento del requisito imprescindible de domicilio en nuestro país no parece una justificación válida”, señala en su informe, la abogada de esa repartición, Maritza Sánchez.



Más adelante, este informe advierte que la suscripción de contratos de servicios de mantenimiento de aeronaves, destinadas a la Fuerza de Tarea Conjunta no cuenta con informes jurídicos que respalden o justifiquen la inclusión de la empresa Horizontal Aviación SRL. Luego también dice que estos actos demuestran “la intencionalidad para favorecer a un tercero en el proceso” y presumen dos delitos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes.



Las fechas



De acuerdo con el testimonio de Vivian Flores, el Ministerio de Gobierno le mandó una “hoja de ruta” el 7 de diciembre del pasado año y le pedían un informe luego que recibieran una denuncia de una persona, Heber Obed Ramírez a nombre de una supuesta Empresa Nacional-Centro de Mantenimiento A&O que dijo que se favorecía abiertamente a Horizontal Bolivia SRL.



Pero luego de una corta investigación, las autoridades descubrieron que el denunciante en realidad era funcionario de una funeraria y que nunca trabajó en el Gobierno, además desconocía la denuncia, por lo que la Fiscalía cree que ahí hubo un delito, pero no dijo nada sobre ese punto.