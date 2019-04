Borda plantea reunión tripartita por avisos gratis para partidos







10/04/2019 - 07:17:40

Página Siete.- Después de la polémica que surgió sobre la disposición que obliga a los medios a difundir propaganda gratuita para los partidos, Víctor Borda, en calidad de presidente en ejercicio, planteó una reunión de los órganos Electoral, Ejecutivo y Legislativo “para llegar a un acuerdo” y “hacer una interpretación jurídica de la norma”.



Esto de cara a la reglamentación del artículo 74 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).



“Lo que se podría hacer es buscar una reunión conjunta entre el Órgano Legislativo, Órgano Electoral y el Órgano Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo, para hacer una interpretación jurídica de la norma”, manifestó Borda.



La autoridad hizo referencia al tema, ante la preocupación expresada por el sector de los medios de comunicación respecto a la disposición que les impone difundir propaganda gratuita para los partidos en tiempo de procesos electorales.



Borda dijo que la norma “no es absolutamente clara”, por lo que necesita una reglamentación.



En el artículo 74 de la LOP se lee: “En periodos electorales, los medios de comunicación audiovisuales e impresos que se habiliten para la difusión de propaganda electoral, cederán gratuita y obligatoriamente al Órgano Electoral Plurinacional la misma cantidad de espacio y tiempo que éste les contrate para la implementación del fortalecimiento público”.



Al ser consultado si podría haber ajustes a la LOP, Borda respondió lo siguiente: “Lo que se puede establecer en la reglamentación es cómo se va utilizar esos otros cinco minutos (espacios) de manera gratuita, que establece la ley”.



Sobre el tema de los “avisos gratuitos”, el ministro Manuel Canelas tuiteó: “Hemos conversado con la ANP (Asociación Nacional de la Prensa) y con muchos periodistas que no son parte de la misma y hay consenso en hacer modificaciones al tema de la publicidad obligatoria de ciertas normas”.





En tanto, dos legisladores opositores plantearon modificaciones a la LOP. El senador Yerko Núñez, de Unidad Demócrata (UD), indicó que el tema será analizado en su bancada. “Hay que hacer modificación a la ley, no se puede estar metiendo la mano al privado cuando despilfarran millones en medios estatales”, manifestó.



El diputado Gonzalo Barrientos, de UD, señaló que se debe modificar la ley porque está en “contraposición” a la Constitución. “Se evidencia que lo único que se quiere es afectar a los medios en general”, sostuvo.



El diputado masista David Ramos afirmó que “en la reglamentación, el Órgano Electoral puede establecer las reglas del juego que permitan que no pueda afectarse a los medios”.