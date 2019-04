Choferes ven ataque de la oposición tras suspensión de retenciones







10/04/2019 - 07:12:11

Correo del Sur.- Tras la decisión del presidente Evo Morales de suspender la retención de aportes de Vías Bolivia en los peajes por las irregularidades denunciadas, el secretario de Hacienda de la Federación de Choferes 1 de Mayo, Mario Silva, afirmó que la medida es producto de un "ataque malintencionado" de la oposición y que afectará el acceso a la salud.



"Ahora, tenemos un ataque totalmente artero de parte de la derecha que nos está quitando el acceso a la salud", afirmó.



Ayer por la mañana, el presidente de Diputados, Víctor Borda, confirmó que hay una "disposición oficial" del presidente Morales de suspender la retención de los aportes que realizaba la estatal Vías Bolivia en los peajes por las irregularidades en las transferencias millonarias a cuentas particulares de dirigentes y ex dirigentes de esa federación.



"Efectivamente se ha instruido que a partir de la fecha ya no se realice el depósito obligatorio y que Vías Bolivia ya no haga la retención de los Bs 0,20 que efectuaban los propios choferes", aseguró.



Silva explicó que no recibieron ninguna nota oficial sobre la decisión del Gobierno y cuando se la reciba se prevé un ampliado para comunicar la medida a los afiliados.



Borda precisó que el proceso de disolución del convenio entre la empresa estatal y ese gremio está en trámite.



Los ejecutivos de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo, Rubén Sánchez, y de la Confederación Choferes, Ismael Fernández, no quisieron emitir ningún criterio.



El 15 de febrero, los diputados de Wilson Santamaría y Rafael Quispe presentaron una denuncia penal en contra de dirigentes y ex dirigentes por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, malversación de fondos públicos y otros tipos penales por el caso peajes.