BCB aprobará más créditos grandes en favor de la azucarera y otras empresas estratégicas







10/04/2019 - 07:07:56

El Banco Central de Bolivia (BCB) a través de su presidente, Pablo Ramos afirmó el martes, que seguirá aprobando “grandes créditos” en favor de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) y otras empresas públicas denominadas estratégicas.



“EASBA ha pagado los intereses y no tenemos ningún problema de rezago, ningún problema de mora (…). Lo que tenemos que entender todos, es que para el desarrollo del país es fundamental la inversión, y la inversión en los sectores estratégicos”, aseguró en conferencia de prensa.



El senador Yerko Núñez (UD) denunció que el proyecto azucarero de San Buenaventura solicitó un nuevo crédito de más de $us 71 millones para financiar la producción de caña de azúcar y como nuevo aporte de capital. Observó inviabilidad de la planta proyectada para producir más de 1 millón de quintales de azúcar al año; sin embargo, el 2018 apenas produjo el 17,62% de su capacidad.



Ramos dijo que otorgó créditos para obras grandes en la industrialización de los hidrocarburos y otros sectores. “Estamos otorgando créditos grandes para la industrialización de la salmuera del salar (de Uyuni), de los salares del país, esos son rubros que van abrir a la exportación”, dijo.



El máximo ejecutivo de la entidad emisora dijo que las inversiones también están orientadas a crear una capacidad generadora de energía capaz de sustentar el crecimiento. “Tenemos una oferta de energía superior a la demanda, y ya comenzamos a exportar energía, será un rubro muy importante”, indicó.



El Presidente del BCB señaló que las inversiones públicas también fueron dirigidas a la construcción de carreteras básicas de integración y otras complementarias, además de sistemas de riego que mejoraron la producción agropecuaria.



Al referirse a las reservas internacionales netas (RIN), Ramos ratificó que disminuirán este año en $us 1.200 millones; es decir, de $us 8.900 cuando cerró el 2018 a $us 7.700 millones.



Sin embargo dijo que no hay por qué preocuparse debido a que las reservas internacionales dependen en buena medida a lo que pase con la balanza comercial.



“La disminución de las exportaciones afecta la balanza comercial, en la medida que las exportaciones de gas hacia Argentina se reduzcan, obviamente la balanza comercial ya no va a tener los mismos niveles, pero afortunadamente tenemos en estas fechas otro factor coyuntural, el precio del petróleo hoy está en 64 dólares el barril del petróleo del BTU”, puntualizó.