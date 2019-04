Los avicultores bajarán la oferta de pollo en 7% para recuperar precios







10/04/2019 - 07:02:20

Los Tiempos.- El sector avicultor nacional y el Gobierno acordaron la reducción del 7 por ciento en la producción de pollo, aspecto que, según sus previsiones, permitirá reducir la sobreoferta de pollo en aproximadamente 2 millones de aves por mes y, a la vez, fijar un precio que no represente pérdidas para los productores.



Según el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, la medida, que fue fruto de las últimas reuniones con el Gobierno en las últimas semanas, consiste en bajar la producción de pollito bebé en incubadoras, de modo que la producción esté acorde con la demanda del mercado nacional, es decir, 17 millones de aves por mes. Sin embargo, la medida dará resultados recién a partir de 2020.



Alandia indicó, además, que la producción superó los 21 millones, lo cual provocó la caída del precio de este alimento e importantes pérdidas para los productores, de hasta 20 millones de dólares mensuales.



El dirigente informó que también se viabilizó otro mecanismo que permitirá reducir la sobreoferta de pollo en menor tiempo y que consiste en acortar el ciclo de producción de las gallinas reproductoras de 63 a 60 semanas. “Esas tres semanas que no van a producir significa otro montón de pollito bebé, eso por ejemplo es de impacto más inmediato”, agregó.



Los avicultores y el Gobierno, representado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Senasag, sostendrá una reunión el próximo 12 de abril para evaluar el impacto que genera la reducción del ciclo de las reproductoras. También se analizará si el 7 por ciento es el porcentaje ideal de reducción.



INCLUIR HUEVO EN EL DESAYUNO ESCOLAR



La Asociación Nacional de Avicultores (ANA) gestiona ante las alcaldías de La Paz, El Alto,



Cochabamba y Santa Cruz la incorporación del huevo en el desayuno escolar.



El presidente de esta institución, Ricardo Alandia, destacó los beneficios de este alimento para los estudiantes en etapa escolar.



La medida permitiría absorber al menos 10 millones de unidades, lo cual permitirá, por un lado, reducir la sobreoferta de huevo en Bolivia que asciende a 2.240 unidades y, por otro, incrementar el consumo per cápita de este alimento, que actualmente es de 170 unidades por año, uno de los más bajo de la región.