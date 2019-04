Presencia de las petroleras no mejoró la vida en Palos Blancos





10/04/2019 - 06:57:03

El País.- La Asociación de Desocupados de Palos Blancos denunció que en 15 años la empresa petrolera Repsol no cumplió con un plan de reforestación para el impacto ambiental causado por la explotación de hidrocarburos, ni otorgó espacios laborales estables y garantizados para la población local.



Uno de los conflictos que se repite todos los años en el departamento de Tarija es la falta de espacios laborales en la comunidad de Palos Blancos, ubicada en la provincia O’Connor. Sin embargo, aunque este pareciera ser el mayor de los conflictos para la zona, solo es una consecuencia del incumplimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de la empresa Repsol, de las autoridades locales y departamentales, explicó el presidente del Comité de Huelga de esta comunidad, Francisco Javier Aparicio.



“Cuando ellos llegaron dijeron que todo iba a cambiar para mejorar nuestras condiciones y en 15 años el único cambio fue la contaminación al medio ambiente, nuestra tierra se ha secado, los pobladores no pueden cultivar nada porque no hay agua y la gente se está yendo. Los jóvenes están desesperados por encontrar una fuente laboral para quedarse y sustentar a sus familias”, manifestó.



El contexto que se vive en Palos Blancos fue descrito en varias oportunidades. Las petroleras ingresaron al megacampo Margarita hace más de 15 años a explotar los hidrocarburos que sustentan gran parte de la economía del país. Sin embargo, en el transcurso de ese lapso de tiempo no hubo cambios significativos en las condiciones de vida de los comunarios, aunque se les vendió el discurso de progreso y desarrollo.



El presidente de la Asociación de Desocupados de Palos Blancos, Benito Quispe, sostuvo que los contratos que mantiene la empresa con los habitantes de la comunidad son a corto plazo y los sueldos que se percibe no corresponden a la exigencia y al alto riesgo que significa desarrollar el trabajo. Al mantener contratos de corto plazo con la empresa los trabajadores no tienen beneficios, es decir que no tienen aportes que les permitirán jubilarse con un salario básico, ni seguro médico, ni otros beneficios.



Cambios en el ecosistema



Los habitantes sostuvieron que la empresa Repsol no realizó un plan de impacto ambiental que cumpliera con lo que estipula la normativa y los cambios en el ecosistema castigaron a los comunarios con tierras infértiles y las vertientes que antes dotaban de agua a la zona ya no existen. Sin agua, sin proyectos de empleo, sin producción para ingresar al mercado y sin trabajos en la única empresa de magnitud en Palos Blancos, la población no tiene muchas opciones para quedarse.



Bloqueo y reunión



Los cívicos de la comunidad informaron que alrededor de 60 efectivos policiales se trasladaron hasta el punto de bloqueo para pedir que se suspendan las medidas y dieron un plazo hasta el miércoles al mediodía.



Los pobladores se reunirán con los representantes de la empresa petrolera a las 14.30 horas de hoy como se había acordado anteriormente y se exigirá el cumplimiento del documento pactado en septiembre de la anterior gestión, donde se detalla la escala salarial que exigen los trabajadores. En caso de no conseguir un acuerdo, los pobladores continuarán con las medidas de presión y los sectores indígenas se unirán a las manifestaciones y bloqueos.



Intervención policial por reclamos a petroleras



En esta gestión, la Policía interfirió en manifestaciones pacíficas de comunarios que reclaman por sus derechos ante las empresas petroleras. No muy lejos de Palos Blancos, en la entrada de Chiquiacá, los pobladores de las comunidades que forman parte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía bloquearon el ingreso del Ministerio de Hidrocarburos y YPFB. La Policía preparada con gases lacrimógenos, escudos, cascos y otros instrumentos levantó a los comunarios que rechazaban los contratos de exploración y explotación con Petrobras.