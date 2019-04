Contraloría ve incumplimiento y Alcalde prevé remover personal







10/04/2019 - 06:54:13

Opinión.- La Contraloría General del estado (CGE) observó incumplimiento de recomendaciones hechas para el área de Almacenes de Obras Públicas de la Alcaldía de Cochabamba y emitió una nueva nota.



El alcalde suplente temporal, Iván Tellería, informo ayer que debido a esas observaciones prevé “remover” al personal de esas secciones.



En diciembre de 2018, la Contraloría emitió un informe por irregularidades en Almacenes, como el cambio de tapas de tanque por tapas de radiador, alteración de códigos en ítems y permanencia de trabajadores en un mismo puesto de trabajo sin rotación por varios años. Además, recomendó hacer una auditoría en Almacenes.



El 6 de febrero, reiteró la recomendación, porque no hubo respuesta dentro el plazo. El 22 de febrero la Alcaldía emitió 14 memorándum, para la rotación de personal de Almacenes. Este medio de comunicación, evidenció que J.C.O.V, uno de los principales funcionarios observados, no se encontraba en su nuevo puesto de trabajo (Almacén C) las veces que fue buscado. Otros funcionarios informaron que estaba en Obras Públicas, donde su anterior puesto (Almacén B), “realizando labores de inventariación”.



La Contraloría volvió a intervenir en Obras Públicas el 26 de marzo, halló irregularidades, y, el 1 de abril, hizo llegar una nueva nota a Tellería.



Sobre la rotación del personal, y en específico el caso de J.C.O.V., observó que la documentación a cargo del funcionario “debió ser entregada a su inmediato superior en el plazo de dos días hábiles”. Pero, un mes después de los cambios, aquel trabajo continuaba.



En el documento firmado por el gerente departamental de la Contraloría en Cochabamba, Juan Carlos Guerra, observa los memorándums para el cambio de los funcionarios. Sobre J.C.O.V., se cuestiona que no obstante haberse observado deficiencias, su traslado se produjo a Almacén C, donde desempeñaría las mismas funciones que en Almacén B. “El Encargado de Tarea 3 (cargo de J.C.O.V.) es una denominación que se repite en la planilla, por lo que la rotación podría realizarse a otra unidad organizacional y no necesariamente el traslado de un almacén a otro, más aún cuando se advierten riesgo de daño económico en la entidad”, según la carta de la Contraloría.



Por otro lado, el 24 de octubre de 2018, Néstor Mamani, quien era Jefe del Departamento de Almacenes, fue designado subalcalde de la comuna Itocta y el cargo quedó acéfalo. La Contraloría dijo que se incumplen funciones y “se incrementan los riesgos de inadecuada administración de Almacenes”.



Entre otras tareas, esta Jefatura ve la recepción y entrega de materiales, registros, revisión de comprobantes de ingresos y egresos y supervisión de funciones de sus dependientes.



El alcalde Tellería, aunque aclaró que la Contraloría no dio instrucciones sino recomendaciones, anunció que prevé “remover” al personal de Almacenes para evitar problemas o irregularidades.



Enfatizó que todo informe que llega de la Contraloría es derivado al área Jurídica de la Alcaldía. “Si hay responsables, vamos a sancionarlos. Si hay que seguir alguna acción civil, penal o administrativa, por supuesto que estamos en la obligación de hacerlo”.



Agregó que Cochabamba es el municipio más fiscalizado de Bolivia. “No sólo Obras Públicas tiene instancias de fiscalización. Todas las direcciones, todas las secretarías son objeto de fiscalización. Las puertas de la información de este municipio siempre han estado abiertas”.



EL CONCEJO



Aunque existen informes de la CGE, el tema no es de conocimiento del Concejo Municipal.



El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO), Edwin Jiménez, recordó que esos documento deberían, por norma, ser remitidos al Concejo. “Hasta el momento no hemos conocido los informes de Contraloría, ni uno sobre el tema relativo a los presuntos malos manejos que se hubieran hecho en Obras Públicas con la entrega de llantas, la compra de tapas de tanque, de tapas de radiador, la distribución de lubricantes y todo aquello”.



El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Joel Flores dijo que requieren documentos para hacer seguimiento. Acotó que recibieron denuncias no oficiales también sobre otras irregularidades. “Aparentemente no les alcanzaba el combustible y ellos sacaban por demás, especialmente con equipo pesado. Existía fuga y no se sabía de dónde. Eso no se está aclarando hasta la fecha. Ese trabajo se tiene que hacer a través de auditorías y la intervención de la Contraloría”.



Por su lado, el concejal del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) Carlos Coca manifestó que sigue otros procesos, pero que desconoce este. “Me gustaría saber de esas auditorías, para que yo también me constituya en parte denunciante, si hubiera daño económico”.