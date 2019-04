Ceballos se reintegra al TCP; le advierten con juicio si no dimite





10/04/2019 - 06:44:24

Página Siete.- El magistrado Orlando Ceballos, acusado de violencia intrafamiliar, retomó ayer sus funciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Ante esa decisión, legisladoras del oficialismo y de oposición le exigieron que renuncie y le advirtieron que de no hacerlo, le iniciarán un juicio de responsabilidades.



A las 9:11 del lunes 8 de marzo, Ceballos, mediante una nota dirigida al presidente del TCP, Petronilo Flores, comunicó que “habiéndose arribado a una solución a un problema circunstancial” se reincorporará a sus funciones, para “no incurrir en retraso de las distintas causas” que cursan en la Sala Tercera del TCP.



En la misiva, el tribuno pidió que la licencia de 10 días que solicitó -mediante nota el 29 de marzo-, sea sólo por seis días, “vale decir del 1 al 5 y el 8 de abril de 2019, únicamente”.



Enteradas de aquello, las legisladoras del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición exigieron la renuncia de Ceballos, porque -argumentaron- una autoridad que agredió a una mujer no puede ejercer el cargo de magistrado del TCP, puesto que esa entidad está encargada de velar por los derechos humanos.



“Ninguna de nosotras va a tolerar que una autoridad de este país, después de haber cometido un hecho violento, todavía pretenda volver a la ley. O renuncia o le vamos a iniciar un juicio de responsabilidades”, fue la advertencia que realizó Susana Rivero, presidenta en ejercicio de Diputados.



La legisladora brindó una conferencia de prensa junto con varias de sus colegas del MAS, entre ellas Sonia Brito y Betty Yañíquez.



Las legisladoras de la oposición también expresaron su postura ante los medios. La diputada Lourdes Millares, de Unidad Demócrata, acompañada de sus colegas opositoras, afirmó que la actitud de Ceballos llegó a un “límite inaceptable”, pues el TCP, que debe garantizar los derechos humanos, no puede ser dirigido “por un agresor de mujeres”.



La legisladora agregó que de ser necesario, están dispuestas a apoyar la iniciativa de las asambleístas del MAS, “en torno a activar la vía del juicio de responsabilidades”.



El 10 de marzo, Ceballos fue denunciado por su esposa ante el Ministerio Público por agresiones físicas y verbales, pero la mujer a las pocas horas desistió de la demanda. Luego, el tribuno se presentó con su cónyuge y en rueda de prensa ambos declararon que el hecho, en realidad, fue un “incidente”.



No obstante, la Fiscalía continuó de oficio con las pesquisas por violencia intrafamiliar y pidió, además, a Ceballos que abandone su domicilio, como una medida de protección a su esposa.



Ayer, la cónyuge de Ceballos solicitó al juez de Familia Gary Bracamonte la extinción de la acción penal, pues habría llegado a una conciliación con el tribuno.



Para Millares, “no procede la conciliación”, por lo que el proceso por violencia intrafamiliar contra el magistrado debe continuar, debido a que la esposa de Ceballos declaró -en una anterior oportunidad- que “no es la primera vez que es víctima de agresión”.

“Ceballos debe renunciar al cargo de magistrado del TCP. Las mujeres de la Asamblea Legislativa no vamos a permitir esta afrenta. Un golpe a la mujer es un golpe al conjunto de las mujeres”, sostuvo la diputada.



Anoche, a las 20:00, el presidente del TCP, Petronilo Flores, comunicó que en sala plena decidieron aceptar la solicitud de Ceballos. “Esto implica la interrupción de la licencia de carácter temporal que presentó”, dijo Flores, quien afirmó que como tribunos no pueden asumir ninguna posición sobre el caso, aunque admitió que éste afecta la imagen del TCP.



El tribuno Flores dejó el tema en manos de las autoridades competentes.



Campesinos de Chuquisaca apoyan a tribuno



El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Weymar Acuña, afín al partido gobernante, respaldó al magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos.



“Nosotros como CSUTCB respaldamos el trabajo que está realizando el magistrado desde que asumió el cargo”, sostuvo Acuña, quien manifestó que “como paisanos” corresponde respaldar al tribuno, tomando en cuenta que en una audiencia de conciliación “se subsanó el caso”



“Ahora, lo que corresponde es que retome sus funciones como magistrado”, manifestó el dirigente campesino, quien aseguró que las organizaciones sociales “admiran” el trabajo que desempeñó Ceballos.