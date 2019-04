Achocalla: Ampliado definirá si cede o no uso de relleno por dos meses





10/04/2019 - 06:34:15

El Diario.- El ampliado de emergencia de vecinos y comunarios de Achocalla, convocado para este viernes, definirá las medidas de presión que asumirán ante el incumplimiento del alcalde Luis Revilla sobre la presentación del plan de cierre del relleno sanitario de Alpacoma, informó el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja.



Días antes, el ampliado determinó dar cinco días al municipio paceño para continuar depositando la basura, hasta que se cumpla con el plan de cierre.



“Lamentamos mucho que el alcalde Revilla no haya cumplido con uno de los puntos (de su pliego petitorio) que era el plan de cierre aprobado del relleno sanitario. El plan se cierre es una garantía para nosotros”, dijo.



El ampliado será instalado a las 10.00 –añadió Ninaja– a tiempo de aclarar que Achocalla en ningún momento ofreció a La Paz terrenos para la instalación del nuevo relleno.



El burgomaestre reiteró que los pobladores exigen el cierre definitivo del botadero y que dieron un plazo de cinco días para que la Alcaldía de La Paz entregue el plan de cierre de Alpacoma.



La autoridad indicó que lo más probable es que no se amplíe por dos meses más el uso del botadero de Alpacoma, así como lo solicitó Revilla.



Hace una semana atrás, el municipio paceño pidió a Achocalla seguir depositando la basura por dos meses más en el relleno sanitario, la respuesta no se dejó esperar y casi inmediatamente, el alcalde de ese municipio condicionó a Revilla a cumplir su pliego petitorio de seis puntos en siete días a cambio de la ampliación del uso del relleno.



Según Ninaja, los puntos importantes de su pliego petitorio era la presentación del plan de cierre del relleno ya aprobado por las instancias correspondientes y la realización de una auditoría ambiental, ambos puntos fueron incumplidos.