Ballivián: Planta de cemento de Oruro cuenta con agua y materia prima para su puesta en marcha







09/04/2019 - 20:59:23

La Paz, (ABI).- La gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Patricia Ballivián, informó el martes la existencia del volumen suficiente de agua potable y materias primas requeridas para el funcionamiento de la planta de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), ubicada en la comunidad Jeruyo, municipio Caracollo, Oruro.



Según un boletín de prensa institucional, Ballivián presentó dos informes emitidos por la empresa de auditoria internacional PricewaterhouseCoopers (PwC), en su calidad de Control y Monitoreo de la Planta, y la firma externa C&C Ingeniería y Procesos S.A.S., que desmienten la versión de prensa del asambleísta departamental Saúl Sánchez (Demócratas), divulgada en una estación radial, donde habría afirmado que la planta "no tiene agua y la materia prima limitada".



Los informes de la PwC y C&C señalan que la planta de Ecebol cuenta con tecnología moderna para la producción de un proceso "en seco" que no requiere el uso de agua, y precisan que solo se requiere agua potable para los servicios básicos.



"El proceso de producción de cemento es un proceso en "seco", por cuanto la utilidad o necesidad de agua es requerida para limpieza y servicios domésticos. La porción de agua industrial se recircula en su totalidad. La planta cuenta con el abastecimiento de 4/lps suficiente para las necesidades descritas. Además, contamos con un reservorio de 3,5 millones de litros", precisa el informe de la C&C.



Por otro lado, el informe certifica que la planta de Ecebol cuenta con materia prima, entre caliza, yeso, arcilla y otros materiales, para la producción de 100 millones de toneladas de cemento, suficientes para un periodo de 60 años de operaciones.



Asimismo, según la nota de prensa, los documentos aseveran que la planta también cuenta con los servicios del suministro de energía eléctrica para la producción, a través de una línea de transmisión de alta tensión, así como la red de gas natural para la provisión diaria de la planta.



Los informes señalan que todas las condiciones técnicas propias de la empresa Ecebol y requeridas para el funcionamiento de la planta se encuentran instaladas y en funcionamiento y actualmente se encuentra en la etapa de prueba con carga de los equipos instalados por el contratista.



"Estamos trabajando por el desarrollo productivo y la industria para el departamento de Oruro. Transitamos por caminos de tierra hasta Jeruyo y no fue inconveniente trasladar miles de toneladas de infraestructura. Estamos en condiciones óptimas para la puesta en marcha de la industria cementera orureña", enfatizó Ballivián.



Finalmente, la autoridad sugirió al asambleísta Sánchez que realice gestiones ante el alcalde de Caracollo, Gobernador de Oruro y Ministerio de Obras Públicas, para mejorar el camino vecinal hacia Jeruyo, que coadyuvaría al desarrollo de la región y el transporte del cemento boliviano, producido en Oruro.