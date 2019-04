Sorpresivo cambio del comandante de la Policía: Borda posesionó a Vladimir Yuri Calderón







09/04/2019 - 20:34:38



La Paz, (ABI).- El presidente en ejercicio, Víctor Borda, posesionó el martes por la noche a Vladimir Yury Calderón Mariscal como nuevo comandante general de la Policía Boliviana, en reemplazo de Rómulo Delgado.



Hasta esta mañana Delgado participó en distintos actos de la Policía informando sobre operativos realizados en la lucha contra el crimen. El ahora exjefe policial estuvo al mando desde el 24 de diciembre de 2018 a la fecha.



"Exhorto de manera humilde, fraternal, pero con firmeza que el nuevo comandante pueda dar estas señales de transformación y de la lucha inclaudicable contra la delincuencia y contra la corrupción", dijo en su intervención.



Borda aseguró que el pueblo siempre estará con su policía, pero requiere que la institución verde olivo dé una señal de un cambio cuantitativo y dialectico que nazca de su voluntad para erradicar los actos de corrupción que empañan la imagen de la misma.



Por su parte el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que el cambio de mando policial no obedece a denuncias contra el comandante saliente porque no tuvo quejas contra él, sino que se presentan circunstancias en las que hay que "cerrar una etapa" para dar paso a otra.



Para Romero la policía tiene nuevos desafíos que experimentar en adelante como el tema de reforzar la seguridad ciudadana que recordó no solo es responsabilidad del Estado sino de la sociedad en su conjunto y erradicar la corrupción.



"En los últimos meses han aparecido escándalos de corrupción, acumulados seguramente, en una temporalidad que no corresponde solamente a los últimos meses, pero ante la cual necesitamos respuestas, necesitamos mecanismos de control cruzado, necesitamos dispositivos de contrainteligencia, necesitamos dispositivos de reacción inmediata", enfatizó.



Pidió a la nueva autoridad policial que trabaje en equipo e instruya esa misma práctica a su estado mayor y comandantes departamentales para que "·nunca más se presenten cobros por cambio de destinos".



A su turno Delgado agradeció al presidente Evo Morales por la designación y dijo que su compromiso es ahora mayor en circunstancias en que se vive cambios trascendentales en el país.



"Estoy convencido que nuestra tarea primordial es luchar contra el crimen, el delito y la corrupción", añadió.