Aduana Nacional decomisó al menos dos toneladas de medicamentos en el primer trimestre







09/04/2019 - 19:02:23

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, reportó el martes que entre enero y marzo de este año se decomisaron al menos dos toneladas de medicamentos que pretendían ingresar ilegalmente al país.



En conferencia de prensa, Ardaya precisó que esos medicamentos estaban valorados en 1.348.000 bolivianos y principalmente eran lotes de desinflamantes, cremas y antibióticos.



"La Aduana Nacional, en el primer trimestre, ha logrado incautaciones en los distintos puntos, a nivel nacional, que son 18 puntos, el peso de la mercancía equivale más o menos, casi alcanzamos a dos toneladas de mercancía incautada", remarcó en conferencia de prensa.



La Presidenta de la Aduana Nacional precisó que los medicamentos incautados no tenían declaración única de importación, registro sanitario y autorización previa de la Agencia Estatal de Medicamentos (Agemed).



"Ningún medicamento puede ingresar si no tiene la autorización previa", subrayó.



Por otra parte, Ardaya informó que al primer trimestre de este año se registró una alza "interesante" en el valor de las importaciones de medicamentos, que ascendió a 1.331.000 bolivianos, más del doble de lo recaudado en similar período de 2018, cuando llegó a 508.647 bolivianos.



No obstante, las importaciones de medicamentos acumularon un peso de 1,8 toneladas al primer trimestre de este año, menos de las 2,3 toneladas registradas en igual periodo de 2018.



Ardaya dijo que esa variación se explica debido a que este año, las importaciones de medicamentos se caracterizaron por ser de mayor costo, sobre todo los relacionadas con el cáncer.