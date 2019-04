Maduro, Ortega y Hernández no serán invitados a la posesión de Bukele en El Salvador





09/04/2019 - 18:55:20

Los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; de Venezuela, Nicolás Maduro; y de Honduras, Juan Orlando Hernández, no serán invitados a la toma de posesión de Nayib Bukele como gobernante de El Salvador el 1 de junio, reveló este martes un allegado del futuro mandatario.



"Ellos no van a ser invitados. El Salvador, en el próximo gobierno, va a ser parte de un grupo de países democráticos que creen en las elecciones, en los estados donde la gente debe de elegir en forma democrática a sus gobernantes", dijo a la prensa Federico Anliker, secretario general del partido Nuevas Ideas, de Bukele.



Anliker, quien es parte del círculo más cercano a Bukele, señaló que "esos tres países son muy cuestionados" y que sus presidentes "se han autoimpuesto".



El presidente electo de El Salvador ha sido un crítico duro de Ortega y Hernández, a los que ha tildado de dictadores, y la semana pasada dijo que ambos están el poder "a la fuerza" y "a costa de muchos muertos".



Su postura marca un giro de la política exterior seguida por el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, un exguerrillero izquierdista que mantiene relaciones cercanas con los gobiernos de Nicaragua y Venezuela.



Por el contrario, Bukele adelantó que buscará una relación más cercana con Estados Unidos, donde viven 2,5 millones de salvadoreños.



"¿Cuál es la diferencia entre Hernández y Ortega? Uno se dice de derecha, el otro de izquierda. Pero la realidad es que ambos están en el poder a la fuerza, a costa de muchos muertos y sin legitimidad democrática", escribió Bukele en Twitter.



Bukele ha acusado a Ortega de ser responsable de la crisis que vive Nicaragua por la represión a las protestas antigubernamentales que han dejado al menos 325 muertos, cientos de detenidos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.



El presidente electo pidió al presidente del Congreso, Norman Quijano, organizar el acto de toma de posesión en una plaza pública de San Salvador.