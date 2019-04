OEA dice que situación en Nicaragua aún es preocupante







VOA.- Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el organismo instó de nuevo al diálogo en Nicaragua tras las protestas desatadas en abril del año pasado.



Según el diario La Prensa, el representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua, Luis Ángel Rosadilla, "los temas de justicia y adelanto de elecciones contemplados en la mesa de negociación, no han logrado avanzar "ni un milímetro"".



“Nos hemos mantenido en el papel que nos corresponde, observar, no intervenir salvo en organizaciones. Esperamos que logremos rápidamente avanzar en los temas que siguen esperando”, aseguró Rosadilla, según la publicación del diario local.



Carlos Trujillo, embajador de EE.UU. y presidente del Consejo, señaló que los ataques a la prensa y y la detención de manifestantes es una muestra del gobierno de Daniel Ortega de no querer solucionar la situación de su país.



“Persisten los patrones de atrasar y disimular, en lugar de tomar medidas para encontrar un acuerdo claro -agrega el medio-. Ni el pueblo nicaragüense ni la comunidad internacional tolerará esas tácticas para atrasar y engañar. Exigimos un acuerdo genuino”, afirmó Trujillo.



Por su parte, la embajadora de Canadá ante el organismo, Jennifer May Loten, señaló "que el Grupo de Trabajo de esa instancia “reconoce la importancia” del “diálogo emergente” entre el Gobierno y las partes interesadas, como la oposición, los estudiantes, el sector privado, la sociedad civil y los campesinos", informó Noticias SIN.