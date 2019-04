Scarlett Johansson terminó en la comisaría por culpa de un paparazzi







09/04/2019 - 16:20:48

Perú21.- Los actores de la película "Avengers: Endgame" vienen presentándose en distintos programas para promocionando la cinta que culmina la Fase 3 de Universo Cinematográfico de Marvel.



Scarlett Johansson , quien interpreta a la Viuda Negra, salió de grabar en el programa de Jimmy Kimmel cuando fue abordada por los paparazzis, quienes buscaban obtener la mejor imagen de la actriz.



Johansson subió a su automóvil y algunos paparazzi comenzaron a perseguir el vehículo. La actriz, quien sintió que su integridad corría peligro, decidió ir a la comisaría más cercana para estar más segura.



Un portavoz del departamento de policía de Los Ángeles informó a The Hollywood Reporter que la actriz abandonó la dependencia policial sin realizar ninguna demanda.



The Hollywood Reporte indicó que se comunicó con el representante de Johansson el lunes por la noche, pero aún no ha recibido una respuesta.