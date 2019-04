No fue para tanto: Diego Boneta habla del acoso de reportera chilena





09/04/2019 - 16:16:06

Quien.- Diego Boneta fue cuestionado por la situación que vivió con la reportera chilena Daniela Palavecino, quien lo besó en plena entrevista durante una de las galas de Viña del Mar.



“Lo raro fue que mi cuenta de Twitter fue hackeada, entonces de repente cuando empecé a ver todas estas cosas (del movimiento #MeToo) no entendía hasta que vi que fue un tuit que yo no había subido. La verdad, lo último que quería es que le perjudicara la carrera a esta mujer. Entiendo la postura de los fans, de sus comentarios y lo que estaban diciendo, pero al final de cuentas tampoco sentí que fuera para tanto”, explicó el actor en conferencia de prensa.





Descartando que haya sentido como un acoso la actitud de Palavecino, Diego manifestó su respeto hacia este tema y dijo que, dado que es delicado para las dos partes, debe tratarse con seriedad.



La polémica surgió durante la inauguración del Festival Viña del Mar. En un video que circuló en redes sociales ve a la actriz Daniela Palavecino besar al actor, hecho que fue criticado.



A pesar de que en el video él no pone ninguna resistencia, el hecho ha sido criticado y calificado como un acto de acoso.



“Quiero hablarles de cómo fue realmente el video con Diego Boneta, es súper importante que entiendan el contexto. Estábamos en la gala del Festival de Viña, yo como actriz propuse hacer notas diferentes, un poco más lúdicas. Y a Diego le propuse recrear la típica escena del beso entre los animadores y él como actor captó la situación. Todo fluyó de manera muy orgánica, en ningún momento hubo algo incómodo ni forzado, para nada. De hecho, después de la nota y le di las gracias por la buena onda, por su disposición. Él también me agradeció y me dijo que todo había estado súper entretenido. Era importante para mí aclararles cómo fue realmente la situación porque he recibido muchos comentarios. Así fue realmente y nada más”, aseguró la actriz de 34 años.



Quién publicó la nota del hecho y en el post de Twitter, Boneta comentó "MeToo", hecho que fue interpretado como la confirmación de que se había sentido acosado por la actriz y conductora, sin embargo, él aclaró después que había sido hackeado.