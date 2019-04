¿Qué le regalan a la hija de Kylie Jenner si ya lo tiene todo?







09/04/2019 - 16:14:33

Quien.- Con apenas 14 meses, Stormi Webster tiene un guardarropa repleto de bolsos de marca y prendas de los diseñadores más exclusivos que ya lo quisieran para sí muchas estrellas adultas, y juega con Lamborghinis de color rosa diseñados a medida.



El dilema entonces al que se enfrentan los amigos de sus famosos padres, Kylie Jenner y el rapero Travis Scott, es qué pueden o deben comprarle a una niña que ya lo tiene todo cuando se acercan sus cumpleaños u otras ocasiones especiales.





La cantante Pia Mia, amiga de la estrella televisa y gurú del maquillaje, encontró la solución para la fiesta con que se celebró el primer año de vida de la pequeña apostando por un regalo con valor sentimental y a la vez muy práctico que, ademas, tampoco la obligaba a gastar una gran suma de dinero.



"Yo le compré un pequeño detalle. Siempre me voy a dormir con un proyector de estrellas. Ilumina la habitación mientras me voy durmiendo y así parece que estás bajo las estrellas, así que le compré lo mismo porque pensé que le gustaría dormirse con estrellas fugaces en el techo", ha desvelado la cantante en declaraciones al portal Entertainment Tonight.



En contra de lo que pudiera parecer, en vista de todos los lujos que la han rodeado antes incluso de que aprendiera a andar, Pia Mia ha insistido en que la hija de su amiga no es en absoluto un bebé consentido y atribuye el mérito de que así sea a su entregada madre.



"Stormi es adorable. La vi hace poco en la celebración de su primer cumpleaños, cuando organizaron todo ese carnaval. Fue increíble, y es la niña más dulce que te puedas imaginar", ha aclarado.