Shiloh, hija de Angelina y Brad, inicia tratamiento para cambiar de sexo







09/04/2019 - 16:11:15

Quien.- Desde muy pequeña Shiloh, primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt hizo patente que no estaba conforme con el cuerpo de niña que le había tocado. A los tres años ya les había dicho a sus padres que no quería vestirse como niña y desde entonces empezó a lucir una imagen masculina.



Incluso Angelina ha dado varias declaraciones acerca de la identidad de su hija, como lo hizo en 2010: “Le gusta vestirse como niño. Ella quiere ser niño. Entonces le tuvimos que cortar el cabello. Le gusta usar todo de niño. Ella piensa que es uno más de sus hermanos”.





Ahora que tiene 12 años, la decisión de Shiloh ha avanzado un paso más, pues ha empezado a tomar hormonas con el fin de tener rasgos aún más masculinos. El sitio Todo Noticias , por ejemplo, informa que para lograr este cambio, la primogénita de Brad y Angelina acudió al Centro de Cirugía Younique, en Santa Monica, California.

Aunque Shiloh, hija de Angelina y Brad, es la reina de la tendencia, hay otras, como Willow Smith o Harper, que también de ves en cuando usan prendas masculinas. ¿Ya las viste?





Se dice que quien no está de acuerdo con la decisión es Brad Pitt, pues considera que su hija es aún muy joven para someterse a este tipo de tratamientos. Por ello decidió no contribuir económicamente para el acceso a las hormonas ni consultas y es Angelina quien corre con todos los gastos.

Cambio de sexo, cambio de nombre



Al cambiar de sexo, Shiloh adoptará también una nueva identidad, que incluye un nuevo nombre. Según el portal University Fox será "John".



Brad Pitt ya había hablado al respecto en 2008, durante una aparición en el programa de Oprah Winfrey. "Quiere que la llamemos John o Peter. Quizá sea una cosa de Peter Pan. Cuando le preguntamos "Shi, ¿quieres...?", ella responde "John. Soy John". Creo que es una de esas cosas que les parecen lindas a los padres y muy desagradables a otras personas".



Lo cierto es que esto de los rumores del cambio de sexo de Shiloh no son nuevos. Datan de 2017, cuando varios medios aseguraron que la hija mayor de Pitt y Jolie había empezado los tratamientos correspondientes para dejar de ser niña.