Alex Rodríguez revela los superpoderes de Jennifer Lopez que lo enamoraron







09/04/2019 - 16:09:54

Quien.- Aunque él también ha experimentado en numerosas ocasiones la presión de tener que ofrecer su máximo rendimiento físico en medio de estadios repletos de seguidores, para el exjugador de béisbol Alex Rodriguez el caso de Jennifer Lopez, la mujer con la que se casará próximamente es completamente diferente al suyo.



Tanto es así, que el antiguo deportista no ha dudado siquiera en compartir su teoría de que su futura esposa tiene "superpoderes", un término que asocia a la forma en que la "diva del Bronx" compagina sus diversas facetas y es capaz de ejecutar cambios de registro algo radicales.





"Sinceramente, nunca he conocido a una persona tan honesta como ella. Es que es una mujer auténtica y genuina, y al principio me sorprendía comprobar que una estrella de semejante magnitud pudiera comportarse como una persona normal en las distancias cortas, ser una madre tan cariñosa", ha explicado Alex en conversación con el diario The New York Times.



"Es una compañera de vida y una amiga sensacional. ¿Cómo puedes ser así y después tener el nervio de actuar delante de 80.000 personas como si nada? Creo que ese es precisamente uno de sus muchos superpoderes", agregó en la misma conversación.



Hace solo una semana, la propia Jennifer echaba mano de esa transparencia que le atribuye su chico para, curiosamente, confesar que se enfrentó a un dilema sus primeros meses de relación cuando sus sentimientos hacia Alex empezaron a chocar con la "reticencia" que aún sentía ante la idea de regresar a la vida matrimonial.



"La verdad es que era muy reticente a embarcarme en algo así por todo lo que he vivido en el pasado. Tenía una voz en la cabeza que me decía: "Quizá sí, quizá no", y yo solo trataba de callarla. Pero al final lo tuve claro, amo a Alex, es una persona maravillosa y en ese momento las cosas iban genial: todo era perfecto, quizá demasiado perfecto después de tan poco tiempo", dijo JLo en una entrevista a Sirius XM.