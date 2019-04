Gerard Piqué hace millonaria inversión y compra edificio histórico en Barcelona







09/04/2019 - 16:06:46

Quien.- No sólo de futbol vive el hombre… sino de todos los negocios que puede hacer con el sueldo que percibe como jugador. Y para ejemplo está Gerard Piqué, quien acaba de hacer una nueva inversión fuera de la cancha.



Según reporta el sitio Vanitatis , el esposo de Shakira acaba de adquirir un edificio de departamentos en pleno centro de Barcelona, con la intensión de remodelar cada apartamento para después ponerlos a la venta y rentarlos.





Este no es el primer movimiento empresarial de Piqué; desde hace años ha demostrado que además del balón, su otra pasión son los negocios. Y tiene con qué hacerlos. Durante una entrevista con el programa La resistencia, se habló de su fortuna, que según la emisión asciende a los 57 millones de Euros. “No, no son 57, son muchos más”, aseguró el futbolista.



Piqué y los negocios



A lo largo de su carrera, Piqué ha decidido invertir en varios tipos de empresas:



Es socio de Novak Djokovic con quien creó la nueva Copa del Mundo de Tenis, que sustituyó a la Copa Davis. La idea de Piqué es convertir a este evento deportivo que genere tanta expectativa como lo hacen los mundiales de futbol.



Fundó la empresa Kerad Games, especializada en comercializar el juego Golden Manager.



Gerard Piqué divide su tiempo entre la familia, el futbol y los negocios.



A través de su empresa eFootball.Pro, se asoció con la compañía Konami para desarrollar una liga de futbol electrónica. Los partidos tendrán carácter internacional, serán retransmitidos en todo el mundo y utilizarán los videojuegos de fútbol de Konami.



Piqué también ha incursionado en el negocio de los alimentos, con sus marcas 426 miles (dedicada a las bebidas deportivas) y Natrus (centrada en las hamburguesas ecológicas)



Posee también una marca de lentes, Kypers