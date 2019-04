¿Un celular sin teclado físico?: predicciones fallidas sobre el futuro de las tecnologías más exitosas







09/04/2019 - 16:01:46

Infobae.- El mundo de la tecnología es conocido por "jugar" con la futurología, disciplina que estudia el futuro. A lo largo de la historia han convivido teorías (algunas conspirativas) sobre el futuro de dispositivos y desarrollos que han acompañado a los usuarios durante las últimas décadas. Algunas predicciones han sido acertadas y otras no.



La emblemática revista especializada Wired, cuyo primer número fue publicado en 1993 (cuatro años después de la caída del Muro de Berlín y dos años después de la disolución de la Unión Soviética), es conocida por sus predicciones. Ha brindado acertados pronósticos a lo largo de su historia.





A mediados de la década del 90, la mayoría de los estadounidenses no había enviado aún un correo electrónico. Pero en sus publicaciones ya escribía sobre un mundo en el que todos tenían una computadora portátil conectada a la red. Acertado, pero también predijo muchos acontecimientos que, todavía, nunca sucedieron.



Un artículo de noviembre de 1999 sostenía que una compañía llamada DigiScent iba a lanzar la próxima revolución web, enviando olores a través de internet. Los creadores de la empresa aseguraban que habían desarrollado un proceso secreto para codificar olores como datos digitales.



Predicciones fallidas sobre el futuro de la tecnología



Importantes hombres (porque las mujeres históricamente han sido minoría en el mundo tecnológico) han manifestado sus predicciones sobre el futuro de tecnologías que ya estaban instaladas en el mercado. Pronosticaron el fin de muchas innovaciones que aún hoy nos acompañan.



Sobre el iPhone: ¿quién querría un celular sin teclado físico?

El CEO de Apple Steve Jobs presentaba en 2007 el iPhone



El primer smartphone de Apple fue lanzado en Estados Unidos en 2007. Fue elegido invento del año por la revista Time. Sin embargo no todos le tenían fe a la tecnología que, entre varias virtudes, estaba innovando, al introducir la pantalla táctil al mercado de celulares (no fueron los primeros en desarrollar la tecnología, pero sí en llevarla a los usuarios de forma masiva).



Steve Ballmer, CEO de Microsoft en ese año, dijo que el iPhone era demasiado caro y que nadie lo querría por no tener teclado físico.



Dijo: "¡USD500! Es el teléfono más caro del mundo y no tiene teclado y, por tanto, no es bueno para enviar emails. Nosotros vendemos millones de teléfonos cada año y Apple, cero. Veremos cómo va la competencia el año que viene".



Por su parte, Ed Colligan, CEO de Palm, expresó en 2006 (cuando corrían rumores de que Apple iba a desarrollar un teléfono móvil): "Hemos luchado y sufrido durante unos cuantos años en el sector para intentar descubrir cómo se puede hacer un teléfono decente. Los colegas de la industria del PC no van a venir a enseñarnos cómo se hace".



"Internet colapsará"





Robert Metcalfe, aquel hombre que inventó las redes y creó Ethernet (estándar de redes, clave para la conexión), dijo en 1995: "Internet muy pronto se convertirá en una espectacular supernova". Y pronosticó: "En 1996, colapsará catastróficamente".



Según trascendió, Metcalfe había prometido que "se comería sus palabras" si su predicción fallaba. Así que, dos años después, en una conferencia de prensa introdujo la copia del artículo con su predicción en una procesadora de alimentos, y en forma de licuado, "bebió sus palabras".





"Ni RedBox (compañía de alquiler de videojuegos) ni Netflix están siquiera siendo consideradas relevantes en términos de competencia", dijo en 2008 John Antioco, el CEO de Blockbuster.



En el año 2000, Reed Hasting, fundador de Netflix, se acercó a Antioco, pidiéndole USD50 millones por Netflix. Pero para el CEO de Blockbuster era un negocio para pocos, de nicho.



En 2010, Jeffrey Bewkes, CEO de Time Warner, dijo, respecto de Netflix y sus contenidos con licencia: "Es como si se me preguntaran: ¿el ejército de Albania se va a apoderar del mundo? No, no lo creo".



Bitcoin: una divisa sin controles del gobierno, ¿podría sobrevivir?





Jamie Dimon, CEO de la financiera JP Morgan, aseguraba a finales de 2015 que el Bitcoin no sobreviviría. "No existirá en el mundo una moneda asumida como válida que no tenga un control", decía.



Continuaba: "No existe ningún gobierno que vaya a permitir esto durante mucho tiempo… Por lo que no habrá una divisa que se permita evitar los controles del gobierno".



¿Una PC en el hogar?





Las primeras computadoras personales (PC) aparecieron en la década del 70. Pero recién se popularizaron en la década del 90. Antes, directivos del sector no confiaban en su éxito.



Ken Olsen, fundador de Digital Equipment Corporation, dijo en 1977: "No hay ninguna razón para que alguien vaya a querer un ordenador en su hogar".



Incluso Thomas Watson, el presidente de IBM, en 1943, dijo: "Creo que existe un mercado mundial para, tal vez, cinco computadoras". De todas formas, el concepto "computadora" tenía otras connotaciones en esa época.



Pocos creían en el crecimiento de Amazon



Ya en 1999, Louis Gerstner Jr, presidente de IBM, no confiaba en cómo Amazon podría transformar las ventas minoristas en internet.



"Amazon.com es un concepto minorista muy interesante, pero espera a ver lo que WalMart está preparando", dijo, destacando que, en ese momento, IBM generaba cinco veces más ingresos que Amazon.



Por su parte, Mike Glenn, vicepresidente ejecutivo de la empresa de mensajería FedEx, no mostraba preocupación en 2016, respecto del impacto de la decisión de Amazon de contar con sus propios camiones para ingresar en el negocio de logística.



"Es un gesto que podría resultarle desalentador a Amazon ya que requeriría miles de millones de dólares y varios años para poder construir una cadena con la densidad suficiente para imitar flotas como las de FedEx", decía Glenn.