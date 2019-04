Morales y Erdogan: Apoyamos al Gobierno legítimo de Venezuela al mando de Maduro







09/04/2019 - 12:41:41

Los Tiempos.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer mandatario de Bolivia, Evo Morales, coincidieron hoy en sus declaraciones al reiterar que apoyan al Gobierno de Venezuela a la cabeza de Nicolás Maduro.



“Lo que ha decidido el pueblo venezolano en las elecciones no está en cuestionamiento (...). Nosotros (Turquía) y Bolivia apoyamos al Gobierno legítimo de Venezuela y para llegar a una solución nosotros queremos un dialogo entre Venezuela y la comunidad internacional”, dijo Erdogan.



Por su parte, Morales dijo que el Gobierno de Bolivia y el de Turquía tienen coincidencias “en lo ideológico, programático y sobre todo en temas de integración”.



"Son tiempos de integración y no de intervención, son tiempos de unidad y no de muros que nos separen. Venezuela y su pueblo, a su Gobierno, los conozco muy bien, son un pueblo revolucionario que defiende su soberanía y su identidad”, manifestó el presidente de Bolivia.



Asimismo, dijo que “casi todos los gobierno, sean de izquierda o derecha, rechazan la intervención militar a Venezuela o a cualquier país”.



El mandatario boliviano llegó a Turquía el lunes por la noche. Hoy brindó una conferencia en la Universidad de Ankara, una de las principales de Turquía, donde destacó sus 13 años de Gobierno.



Según la agenda oficial, Morales y Erdogan prevén suscribir una declaración conjunta que fijará la agenda estratégica de relacionamiento bilateral entre ambos países.