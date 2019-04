Gobierno rechaza nueva intromisión de EEUU sobre la reelección de Evo Morales







09/04/2019 - 12:14:03

La Paz, (ABI).- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera rechazó el martes de manera "enérgica y categórica" una nueva intromisión de Estados Unidos (EEUU) en la política soberana de Bolivia y pidió a los funcionarios de ese país norteamericano dedicars a resolver sus problemas internos en lugar de inmiscuirse en asuntos que no le competen.



García Linera realizó esa afirmación en referencia al tratamiento de un proyecto del Senado estadounidense para exigir al presidente Evo Morales respetar los límites de mandatos presidenciales.



Ese proyecto fue presentado el 31 de enero por dos senadores del Partido Demócrata, Bob Menéndez y Dick Durbin, y uno del partido republicano, Ted Cruz, según medios de prensa.



"Les hacemos recuerdo a esos funcionarios que (EEUU), como potencia decadente, tienen muchos problemas internos y en vez de gastar sus recursos y tiempo en entrometerse en asuntos políticos de otro país se dediquen a resolver sus propios problemas", dijo en conferencia de prensa.



García Linera manifestó que no es la primera vez que EEUU se entromete en asuntos internos de Bolivia y recordó que en 2002 el embajador norteamericano Manuel Rocha pidió públicamente no votar por Morales y amenazó con el retiro de inversiones del país; sin embargo, "el pueblo boliviano rechazo esa amenaza" y votó por el líder indígena en ese entonces.



Seis años después, en 2008, ya en la presidencia de Morales, dijo que el nuevo embajador de EEUU, Philip Goldberg, estuvo involucrado en actividades políticas y conspirativas para impedir la instalación de la Asamblea Constituyente e intentó bloquear la aprobación de la nueva Carta Magna, que dio paso a la creación del Estado Plurinacional.



Además, el presidente en ejercicio recordó que Goldberg también se involucró con grupos políticos que querían separar y dividir Bolivia".



"Nuevamente, es costumbre del pueblo boliviano como parte de su soberanía y su autodeterminación, los bolivianos en su conjunto se opusieron a esas actividades conspirativas, se lo expulsó y el pueblo en su absoluta mayoría voto en favor de la Constitución", complementó.



Ante la nueva intromisión de EEUU, García Linera recordó que Bolivia es un país "soberano, democrático y respetuoso de la ley, de la norma y la convivencia internacional", por lo que exigió a los funcionarios estadounidenses hacer lo mismo y centrarse más en sus asuntos internos.



Recordó que 40 millones de estadounidenses se encuentran en situación de pobreza y otros 23 millones con pobreza extrema y sus riquezas sólo son concentradas por el 12%.



"EEUU es una potencia decadente en la que las últimas décadas sus clases medias están siendo duramente golpeadas. El ingreso medio de una persona de clase media ha retrocedido al ingreso medio de los años 70"", indicó.



Agrego que ese país norteamericano también tiene problemas en sus instituciones, su democracia, la política migratoria y el medio ambiente.



"Sus gobernantes y representantes deberían dedicarle tiempo a esos problemas y dejar de entrometerse con el resto de los países", afirmó.