Caso choferes: Gobierno instruye suspender la retención de 20 centavos







09/04/2019 - 12:09:14

Erbol.- El presidente Evo Morales instruyó suspender la retención de 20 centavos que realiza Vías Bolivia a los choferes que pasan por la Autopista La Paz-El Alto, para un Fondo Prosalud, informó este martes el presidente en ejercicio Víctor Borda.



La decisión surge después de conocerse que entre 2008 y 2017 los dirigentes de la Federación de Choferes 1ro de Mayo recibieron en cuentas particulares casi 12 millones de bolivianos por ese aporte. Debido este tema, hubo hechos de violencia y represalias contra transportistas que exigen rendición de cuentas.



Asimismo, según Borda, el presidente Morales ordenó eliminar el convenio que tiene Vías Bolivia con la Federación 1ro de Mayo desde 2008, para hacer la retención de los aportes, aunque ese paso aún está en trámite.



“Lo que se ha dispuesto es que a partir de la fecha ya no se proceda con el descuento del 0,20 centavos. El proceso de disolución (del convenio) todavía está en trámite, pero sí efectivamente se ha instruido que está a partir de esta fecha ya no haya el depósito obligatorio, que ya no haga la retención Vías Bolivia de los 20 centavos que ponían los propios choferes, y eso es una disposición oficial que se ha establecido por instrucción del presidente”, detalló Borda.



Los 20 centavos son pagados por los choferes como aporte que se incluye en la tarifa del peaje. Para ellos el peaje es de 1,60 bolivianos, pero con el aporte pagan 1,80 bolivianos.



Entretanto, la Federación de Choferes espera que desde el 15 de abril los exdirigentes vayan a ampliados para rendir cuentas del dinero que manejaron. Los actuales dirigentes anunciaron que darán su informe cuando termine su gestión.