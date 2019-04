El Tigre celebró los 111 años con buena salud económica







09/04/2019 - 07:50:51

El Diario.- En el recuerdo quedaron los fundadores del “Strong Foot Ball Club”, el 25 de marzo de 1908, quienes en posterior reunión del 8 de abril, optaron por el nombre de “The Strongest Foot Ball Club”. La actual dirigencia atigrada celebró ayer un año más, cumplió 111 años y con alegría de haberse convertido en uno de los clubes pioneros en la historia del fútbol boliviano. El Tigre, como es conocido en la jerga popular, goza de buena salud económica y con un espina clavada, llegar a instancias finales en un torneo internacional.



“Ayúdenme a brindar por los 111 años de nuestra institución”, dijo Henry Salinas, el actual presidente de The Strongest en el momento del brindis que se realizó ayer en la sede del club, ubicado en la calle Colón en La Paz.



La jornada de ayer comenzó con una Misa de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz. El presidente Henry Salinas estuvo acompañado por parte de su directorio, quien también contó con la compañía de los ex presidentes Douglas Ascarrunz y Javier Hinojosa. “The Strongest está más estable que nunca, en lo institucional estamos cumpliendo con los objetivos. En lo deportivo estamos por ahí (en cuarto lugar), espero que podamos lograr el objetivo (salir campeón) y seguir creciendo institucionalmente”, dijo Henry Salinas a los diferentes medios.



A lo largo de los 111 años no todo fue bonito. Todavía se recuerda la tragedia de Viloco en 1969, serán 50 años, en el mes de septiembre. Los momentos malos hizo más fuerte a los stronguistas y renacieron cada vez que las circunstancias ameritaban.



El dirigente atigrado René Villegas recordó que la familia Salinas, a la cabeza de César hace cinco años y ahora con Henry, intenta dejar un club saneado para mejorar solo pensar en la parte deportiva.



“La institución estaba embargada y la gestión de César (Salinas) llegó con una buena inyección económica. Lo primero que iban a rematar era los predios de la Yungas, ha sido titánica la labor, estamos hablando de muchos millones (de bolivianos), estamos cumpliendo con la Alcaldía, AFPS, con exjugadores, hay hinchas que no saben”, comentó Villegas en el momento de la celebración.



Por su parte, Henry Salinas admitió que inauguración de la piscina en el Complejo de Achumani dio mayores ingresos, luego de captar más socios.



“Hoy podemos sentirnos orgullosos porque se trabaja a nivel corporativo, el patrimonio no está en riesgo, se ha cumplido con las deudas, ya está en 80 porciento, el objetivo es irnos con el club saneado y sin deudas”, comentó Salinas.



El día especial para los atigrados sirvió para que muchos hinchas le entreguen un poco de su talento y profesionalismo. En la sede del club se estrenó un tema musical que fue acompañado por un calendario con las “Tigresas”, además de un libro de estadísticas desde 1950, con todas las cifras de los campeonatos nacionales e internacionales que participó el club y con datos que no se dieron a conocer.



En el tema futbolístico todavía el Tigre tiene la deuda pendiente de llegar a pasar los octavos de final en la Copa Libertadores, en este año participó desde la segunda fase, pero quedó eliminado a manos del cuadro de Libertad de Paraguay.



En el torneo local está ubicado en el cuarto lugar con 29 unidades, está a ocho puntos del líder del campeonato, pero todavía con chance de alcanzar el título.



“El objetivo es salir campeón, tengo fe en el plantel y sé que podemos alcanzar”, agregó el titular de la institución gualdinegra.



El sábado continuará la celebración atigrada por los 111 años, con la presentación de las Divisiones menores y las finales del torneo Inter Escuelas del 2019. Además se celebrará los 37 años de la Escuela Cañada Strongest y estará acompañado por una rifa que participaron los niños de las escuelas de fútbol del club. El Tigre está de fiesta, tiene razones para celebrar.