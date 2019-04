Leitao, el empresario y exjugador que toma el mando en Aurora







09/04/2019 - 07:49:38

Opinión.- El mismo día en el que se oficializó la salida del Marcos Ferrufino, fue presentado el nuevo entrenador de Aurora. Se trata del brasileño Thiago Leitao, quien brilló en su época de futbolista, fue (y aún lo es) empresario de jugadores y ahora debutará como entrenador de fútbol.



Leitao ya es conocido en la Llajta, pues fue ayudante de Álvaro Peña en Wilstermann. Fue retirado del elenco valluno por una pelea con Cristian Chávez, en 2018. Ahora, una nueva etapa como técnico comienza para él. Será la primera vez que tendrá una experiencia como DT.



El brasileño fue conocido en el país por su notable era como futbolista de Bolívar y Wilstermann, por mencionar algunos equipos. Luego se dedicó a “importar y exportar” jugadores. Hace poco le “entregó” al Rojo a Serginho y Carlinhos, además de otros jugadores.



Ahora, vuelve a Cochabamba con la mirada en sacar al Aurora de la crisis en la que está sumergido ante los malos resultados en el torneo Apertura. Su primer examen será el sábado ante Destroyers.



“El objetivo es claro. Hay que valorar el trabajo de Ferrufino. Ahora, nosotros vamos a trabajar duro, estamos para eso. Tenemos un buen grupo que quiere sacar el equipo de la situación. Estoy convencido de que Aurora no merece estar en la posición en la que está. no va a ser fácil”, declaró el estratega en su presentación.



Su “fórmula inmediata” será trabajar en el aspectos mental, pues considera que ahí está el problema, ya que el equipo juega bien los primeros tiempos, pero se cae en los segundos.



“Cambios seguro que habrá. Venimos con una nueva mentalidad, nueva idea de juego, pero los cambios no pueden ser drásticos. Apelaremos a la parte anímica y mental de los jugadores. Sabemos que algo no andan bien. Me gusta jugar para adelante y ser un equipo que proponga”.



Sobre la oportunidad de debutar como entrenador, el brasileño indicó que “no lo pensó dos veces” y que de inmediato dijo que sí a la propuesta de la dirigencia del Celeste.



“Aurora es importante, se presentó una oportunidad única que la tengo que agarrar. Pienso estar mucho tiempo. Desde que empecé a jugar al fútbol, mi vida siempre estuvo ligada a este deporte. Creo tener experiencia, la cual adquirí con varios entrenadores, traté de sacar lo mejor de cada uno”.



El entrenador brasileño estará acompañado por Joao Paulo de Barros como asistente de campo (es muy conocido en Destroyers), a Mauricio Adorno como preparador de arqueros y a Víctor Hugo Arandia como el preparador físico.



La dirigencia sostuvo que el vínculo con el cuerpo técnico será hasta el final del Apertura como mínimo.