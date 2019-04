Villegas comenzó el trabajo con la Selección Nacional Sub-23







09/04/2019 - 07:46:10

El País.- El seleccionado boliviano comenzó su trabajo de micro ciclo este lunes en Cochabamba, donde el entrenador Eduardo Villegas mencionó que inculcará en el grupo de convocados, la mayoría de la categoría Sub-23, su filosofía de trabajo y de juego, con el propósito de que estos jugadores miren el fútbol de otra manera sin conformarse con poco.



“Por ahí a veces en el medio nacional nos conformamos con poco y quisiéramos que eso cambie. No hablamos de cosas extraordinarias, simplemente, de que a veces nos conformamos con lo bajo o el nivel regular que tiene nuestra liga nacional”, mencionó Villegas, quien apoyo su idea de trabajo en el profesionalismo y la responsabilidad.



El elenco verde trabajará durante estos tres días con 27 futbolistas en los ambientes del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed). La labor se llevará adelante a doble turno con sesiones en el gimnasio, charlas técnicas y práctica en el campo de juego. Villegas solicitó que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pida el estadio Félix Capriles para hacer un entrenamiento de fútbol (90 minutos) la tarde del miércoles antes de desconcentrar al plantel.



La Sub-23 se prepara para encarar, en enero de 2020, el torneo preolímpico para Tokio 2020. En cuanto a material humano, el seleccionador de la verde indicó que:”Bolivia tiene una gran temporada de jugadores jóvenes y quieren estar en este proceso, es su tiempo y es su oportunidad y ojalá la puedan aprovechar al máximo”.



De la lista inicial, el defensor Sebastián Reyes (Wilstermann) quedó fuera por pedido de su club, ya que el jugador viajó a Buenos Aires para el partido contra Boca Juniors por la Copa Libertadores de América. Es así que fue reemplazado por Jhon Villegas (The Strongest). También se invitó a los atigrados Richet Gómez y Moisés Calero.



El próximo micro ciclo del Equipo de Todos será el 22 de abril en la ciudad de Santa Cruz, en la oportunidad Villegas llamará a la Selección Absoluta. La ciudad donde se cumplirá esta labor todavía no está definida. En la segunda semana de mayo habrá otra concentración, posiblemente en Cochabamba, aunque el entrenador quiere llevar el equipo a Sucre o a Tarija.



Después de confirmar el amistoso contra Francia para el 2 de junio, Villegas quiere otro encuentro en Sudamérica antes del debut en la Copa América Brasil 2019, torneo que abrirá el 14 de junio frente al anfitrión.