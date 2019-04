Bolivia con asignaturas pendientes para atraer inversión extranjera







09/04/2019 - 07:16:56

El Diario.- Bolivia tiene asignaturas pendientes para atraer inversiones extranjeras, ya que estos buscan seguridad jurídica consolidada así como integración comercial del país, dos temas vitales para los capitales privados, sin embargo, el Gobierno apunta a inversores que exploten recursos naturales, según economistas.



El fin de semana, el presidente Evo Morales viajó a Dubái, capital de los Emiratos Árabes, a presentar el modelo económico y atraer inversión privada al país, e informó sobre los proyectos que lleva adelante, como el tren Bioceánico, el HUb en Viru Viiru así como los proyectos que tiene en el Salar de Uyuni, con el litio, y zonas mineras.



El analista económico José Gabriel Espinoza dijo que hay que preguntarse qué tipo de inversión atrae el Gobierno, y la respuesta es que solo piensa en capital extranjero cuando se habla de recursos naturales, empresarios que apuestan en condiciones muy extremas.



Señaló que hay países en guerra civil dura, y los empresarios invierten en este tipo de naciones, debido a que la explotación de recursos naturales tiene un rendimiento alto, y este tipo de inversor busca el Gobierno.



Sin embargo, no va en busca de empresas que puedan traer tecnología, y que estas se queden en el país y fomente el desarrollo industrial; tampoco el comercio o la logística, o incluso industria liviana, que permitiría desarrollar nuevos sectores en el territorio nacional.



“Esa inversión requiere condiciones e instituciones estables; respeto a la norma. Exige un entorno informativo en lo laboral positivo, adecuado”, puntualizó Espinoza al indicar que el Gobierno se enfoca en inversiones, que profundicen el modelo primario exportador.



SEÑALES



Mientras el economista y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, sostiene que el país aún no sigue dando señales positivas al inversor extranjero, y solo consigue préstamos de gobiernos, como de China o India, y estos se los tiene que pagar.



“No está el Gobierno dando señales positivas al inversor extranjero, para que venga a nuestro país a invertir”, advirtió.



Por su parte, el economista José Luis Evia lamentó que de un tiempo a esta parte tuvo una época de misiones fuera del país para encontrar inversores, como Estados Unidos, Gran Bretaña, incluso Alemania y Madrid, y ya son varios meses y los resultados todavía no se ven.



Evia sostiene que más allá de la promoción y viajes, el inversionista busca seguridad jurídica, es decir respeto a las inversiones, y el país no encuentra la forma de brindar un sistema jurídico creíble, sólido, fuera de cualquier injerencia.



Por lo tanto se lo hace cuesta arriba asegurar seguridad jurídica y que los inversores estén dispuestos a invertir en el país. “Hay muchas asignaturas pendientes”, afirma Evia a tiempo de indicar que también está el tema de la vinculación con los mercados de la región, y esto es atractivo para los inversionistas.



DATOS



De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), la Inversión Extranjera Directa (IED), en promedio, entre 2005-2009, alcanzó a 259 millones de dólares.



La llegada de capital al país llegó a su punto más alto en 2013, 1.750 millones de dólares y en año antes alcanzó la cifra de 1.050 millones, pero el monto tendió a la baja, y su mínimo se registró en 2016 con 335 millones, y el 2017 llegó a 725 millones.



DELEGACIÓN



Una delegación de Emiratos Árabes Unidos llegará al país en “unos meses”, como resultado de la visita del presidente Evo Morales a este país, donde detalló las grandes oportunidades que brinda Bolivia en temas de inversión, a partir de su desarrollo económico sostenido en los últimos años, informó ayer el canciller Diego Pary.



“En unos meses más una delegación de Emiratos Árabes Unidos se estará trasladando a Bolivia, y creo que son resultados concretos que impulsan a Bolivia”, dijo en entrevista con la Red Patria Nueva.



Mientras, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, principal aliado en el negocio del etanol, afirmó que la participación del presidente Evo Morales en la novena Reunión Anual de Inversiones de los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Dubái, donde realizó la presentación del modelo económico nacional, superó las expectativas que tenía ese sector, debido al interés que mostró esa región en el país.