Denuncian que dirigente de la EMH vendía mineral a jukus







09/04/2019 - 07:14:41

Página Siete.- Daniel Jarro, uno de los dirigentes del Movimiento Sin Empleo del distrito de Huanuni, denunció que el actual ejecutivo de la Empresa Minera Huanuni (EMH), David Choque, vendió mineral a los ladrones, mejor conocidos como jukus, entre 2015 y 2017. Como respuesta, Choque anunció una denuncia penal contra Jarro por difamación.



“El compañero David Choque Gutiérrez en los años pasados ha vendido carga a diferentes personas en la juqueada, no sólo ha entregado mineral, también el compañero se ha dedicado a ir a perforar en interior mina y disparar (explotar mineral) para todos los jukus, y estaba cobrando”, reveló en la víspera el excooperativista minero Jarro.



Para dar fe de sus palabras, el denunciante incluso sostuvo que Choque le ofreció mineral y le vendió también a él, reportó la agencia de noticias ANF.



Las investigaciones



El Ministerio de Minería identificó 35 grupos de ladrones de minerales organizados que asedian a la EMH. En ese lugar, la noche del martes 12 de marzo se registró un enfrentamiento con los militares, con el saldo de cuatro personas fallecidas.



Dos días después del violento incidente, “el equipo de Inteligencia desplegado identificó al menos 35 grupos de jukus, de los cuales 20 se desplazan en Huanuni, 10 en Llallagua y cinco en la población de Cataricagua, cada uno está conformado por entre 30 y 50 personas”, dijo el ministro de Minería, César Navarro.



Con las primeras pesquisas, la anterior semana, 18 personas que se presume se dedicaban al robo de mineral en la mina de Huanuni fueron detenidas por miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de ese departamento, cuando intentaban escapar con 18 bolsas de mineral.



Por el ingreso a la mina de la Empresa de Huanuni para robar el estaño, un grupo de jukus pagaba hasta 6.000 bolivianos a la Policía, que debía cumplir el trabajo de seguridad, de acuerdo con una investigación de ANF.



La investigación se realizó como parte del programa International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Conectas. El reportaje titulado Huanuni, una empresa mineral ideal para el juqueo, se publicó el 20 de enero.



Los grupos de jukus organizados en Llallagua son los denominados loros, Teo Janco, los kakas, los vicos, los timucos, los matanzas, los choco belén, los teófilos, los gatos y los tubos.



La Empresa Minera de Huanuni es resguardada por 88 policías y 120 militares del Ejército, quienes identificaron varios lugares de ingreso ilegal al cerro Posokoni, informó el ministro Navarro, a mediados del mes pasado.



Héctor Córdova, expresidente de Comibol, señaló que el juqueo es una respuesta a la falta de empleo en las regiones mineras, un problema no atendido.