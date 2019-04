Las reservas internacionales caen a $us 7.947 millones





09/04/2019 - 06:58:21

El Deber.- Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) bajaron a $us 7.947 millones al 29 de marzo de 2019. La cifra más baja de los últimos diez años, cuando llegaron a $us 8.567 millones en 2009.



Según la publicación Asesoría de Política Económica del BCB, las RIN disminuyeron en $us 999 millones desde diciembre de 2018 a la fecha.



El 5 de marzo, el BCB ya advertía una disminución de $us 1.200 millones. El presidente de la institución, Pablo Ramos, explicó que la caída era producto de las importaciones de maquinaria y equipos destinados a dinamizar el aparato productivo.



Evidentemente, Bolivia, al primer bimestre, ya registró un déficit de $us 373 millones, lo que significa 159% más con respecto al mismo periodo de 2018.



El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, advirtió el viernes que la caída de las exportaciones está afectando a las RIN y para ello, propuso un plan de sustitución de importaciones que reduzca la salida de divisas.



Además, entre enero y febrero, las exportaciones de gas tuvieron apenas un aumento del 2,3%, pero la importación de combustibles y lubricantes creció un 82%. Si en 2014 la producción fue de 60 millones de metros cúbicos (MMm3/d), ahora está en 54 MMm3/d. Y el precio del petróleo se mantiene en $us 63.



Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reveló en un comunicado que las importaciones de bienes estuvieron compuestas por turbinas de vapor y gas utilizadas para ampliar las centrales termoeléctricas del país, equipos y maquinaria médica, material de transporte y tracción para la agricultura, etc.