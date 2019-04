31 vecinos de Control Social tienen Bs 1.2 millones al año: Cochabamba







09/04/2019 - 06:54:14

Opinión.- Como en todos los municipios del país, la Junta de Participación y Control Social de Cochabamba tiene recursos económicos que son presupuestados en el Plan Operativo Anual (POA) para disponer y ejercer un rol fiscalizador, de acuerdo con la normativa vigente.



En el municipio, el Control Social está conformado por 31 vecinos, que pueden utilizar hasta 1.2 millones de bolivianos al año.



De acuerdo con los reportes del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), el uso de ese dinero alcanzó entre 92 por ciento y 96 por ciento de ejecución.



La Ley nacional 341 de Participación y Control Social establece, en su artículo 41, que las máximas autoridades de los órganos del Estado, en todos los niveles y ámbitos territoriales, empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas mixtas, “garantizarán que en todos sus planes, programas y proyectos se contemple, dentro de su presupuesto anual, los recursos necesarios y suficientes destinados a efectivizar el derecho de la participación y control social”.



Se trata de un monto equivalente a 0.0025 por ciento de los recursos de coparticipación tributaria. Esa cantidad equivale a 1.2 millones de bolivianos en el Cochabamba.



Según los datos del SIGEP, en 2017 la Alcaldía presupuestó 1.211.856 bolivianos, de los cuales se pagó a los dirigentes un total de 944.701, un 96 por ciento . En 2018, se planificaron 1.227.619 bolivianos y se utilizaron 1.137.248, un 90 por ciento del total. Para este año, hay 1.263 bolivianos.



El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez recordó que entre 2015 y 2016, cuando empezó la gestión del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), los recursos no se habían desembolsado. En marzo de 2016, envió una carta de reclamo; aquella gestión se había presupuestado 1.228.088 bolivianos y se ejecutó “cero”.



Luego, hubo cambio de representantes y fue dirigente César Navarro, quien en la actualidad es Secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, desde mediados de diciembre de 2018. Ahora, Mario Pinaya, del Distrito 15, es presidente del Control Social. Esta instancia está conformada por 31 personas, dos por cada uno de los 15 distritos del municipio y una más representante de los sindicatos agrarios.



Navarro explicó que el dinero va destinado a cubrir gastos de “material de escritorio, temas logísticos, devolución de pasajes urbanos, telefonía y gastos de funcionamiento del lugar donde funciona el Control Social”.



En el caso de Cochabamba, no hay gastos de alquileres por ambientes, porque los dirigentes utilizan un espacio otorgado por la Alcaldía en el mercado Ingavi, en la avenida Perú.



El concejal Rodríguez cuestionó que “pareciera que se utiliza como un mecanismo para generar afinidad hacia lo que el Alcalde realiza”. Percibió que esto ocurre en todas las gestiones municipales. “Debiera ser un ente imparcial (…). Pero, hasta elogian al Alcalde, cuando hay temas que se tendrían que denunciar”.



El exdirigente Navarro manifestó que todos los gastos son documentados.



“Todos los miembros del Control Social tienen que presentar sus informes respectivos, con los montos de dinero que han gastado. Después de hacer un trámite de carácter administrativo, se procede a la devolución de los gastos. Es una devolución, no es un pago ni nada por el estilo”.



Acotó que, principalmente, se realizan gastos en pasajes por la asistencia a inspecciones, y, a veces, para ir a otros departamentos.



“También van a las subalcaldías para hacer seguimiento y control a las obras”.



La Dirección de Subalcaldías está a cargo de la revisión de informes para el desembolso de recursos. Los dirigentes deben presentar pases a bordo, entre otros. Sin embargo, no todos los gastos son facturados, como los pasajes en taxi, entre otros. En esos casos, según Navarro, se llenan planillas avaladas por los Presidentes de distritos donde se hacen las inspecciones.



Rodríguez considera que se debiera incluso hacer una rendición de cuentas, porque se trata de recursos públicos.



Navarro sostuvo que se hacen informes de manera interna a la Alcaldía. Detalló que hay informes anuales y mensuales, aunque reconoció que “toma tiempo hacerlos”.



Reconoció que los conflictos se activan cuando reaparecen las dirigencias paralelas. Aclaró que si existen observaciones con algunos dirigentes, “no es con la generalidad”.



La concejala del MAS Celima Torrico pidió en diciembre de 2018 un informe de gastos del Control Social, pero ayer dijo que todavía no le respondieron.



En municipio como Quillacollo, el Control Social no pidió los recursos que deben ser utilizados para fiscalización. El alcalde suplente temporal, Antonio Montaño, informó ayer que se presupuesto alrededor de 270 mil bolivianos.



“No se han estado utilizando. Motivamos a que lo hagan. Ellos tienen que organizarse para hacer los gastos. Tienen que recurrir a una normativa interna también”.